Actualizaciones del Uscis hoy: nuevas medidas vigentes para migrantes a partir de junio 2026

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) publicó las disposiciones vigentes para junio relacionadas con trámites migratorios y residencia permanente. Las medidas incluyen cambios en fechas de procesamiento, límites anuales y advertencias por alta demanda en determinadas categorías.

Uscis define cómo presentar las solicitudes de ajuste de estatus

El boletín de visas para junio funciona como referencia para quienes buscan avanzar con solicitudes de residencia por vínculo familiar o empleo.

El documento establece cuáles son las fechas habilitadas para obtener un permiso y también cuándo pueden presentarse nuevos formularios de ajuste de estatus.

El boletín de visas de junio detalla la disponibilidad de turnos para inmigrantes según las leyes de Estados Unidos Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

El Uscis informó que, como norma general, los solicitantes deben utilizar las tablas de “ Fechas de acción final ” para determinar si pueden avanzar con el trámite de la green card.

” para determinar si pueden avanzar con el trámite de la green card. El organismo aclaró que podrá habilitar el uso de las tablas de “Fechas para presentar solicitudes” cuando exista una cantidad de visas superior al número de casos pendientes.

Las autoridades migratorias también indicaron que algunos países podrían enfrentar retrocesos en sus fechas de prioridad debido al volumen de solicitudes acumuladas y a los topes fijados por ley.

Para el año fiscal 2026, el límite de visas por patrocinio familiar fue establecido en 226.000 plazas, mientras que el cupo para categorías basadas en empleo quedó fijado en 140.000.

Solicitudes de residencia de India, China y Filipinas quedaron bajo seguimiento

El boletín advierte que algunas categorías podrían quedar sin disponibilidad antes del cierre del año fiscal si se alcanza el máximo de visas permitido por la legislación migratoria:

India , las categorías laborales EB-1 y EB-2 registraron retrocesos en las fechas de acción final. Además, las autoridades señalaron que la categoría EB-5 no reservada podría sufrir nuevas restricciones durante los próximos meses.

, las categorías laborales registraron retrocesos en las fechas de acción final. Además, las autoridades señalaron que la categoría no reservada podría sufrir nuevas restricciones durante los próximos meses. China enfrenta riesgo de suspensión temporal o retroceso en la categoría EB-2 por el incremento en el número de solicitudes.

enfrenta riesgo de suspensión temporal o retroceso en la categoría por el incremento en el número de solicitudes. Filipinas, en tanto, permanece bajo monitoreo en la categoría EB-3 para evitar superar los límites anuales establecidos.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

Cambios en visas especiales y lotería de diversidad

Las nuevas disposiciones también incluyen modificaciones para empleados vinculados al gobierno estadounidense en el extranjero que tramitan visas especiales de inmigrante (SIV) o ajuste migratorio.

“Los solicitantes deben comunicarse con la sección consular donde presentaron su formulario DS-1884 para obtener más información sobre el impacto de esto en su caso”, recomendó el Uscis.

El Uscis recordó que, a menos que se indique lo contrario en su sitio web, los interesados en presentar solicitudes de ajuste de estatus deben guiarse por estas tablas de "Fechas de acción final" Magnific

Además, el programa de Visas de Diversidad DV-2026 tendrá un cupo cercano a 52.000 luego de aplicar deducciones previstas por programas federales y legislación reciente.

El documento oficial también publicó los rangos regionales para África, Asia, Europa, Oceanía, Norteamérica y Latinoamérica, que determinan el avance de los números habilitados para la lotería migratoria durante junio y julio.

Qué categorías de residencia permanecen vigentes para migrantes México

Durante el mes de junio, los ciudadanos de México tendrán que utilizar las fechas de acción final según cada categoría de preferencia.

En preferencias patrocinadas por la familia, el boletín indica que los números de visa solo se autorizan para solicitantes cuya fecha de prioridad sea anterior a:

F1 (hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses): 8 de noviembre de 2007 .

. F2A (cónyuges e hijos de residentes permanentes): 1° de enero de 2024 .

. F2B (hijos e hijas solteros, mayores de 21 años, de residentes permanentes): 15 de febrero de 2009 .

. F3 (hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses): 1° de mayo de 2001 .

. F4 (hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses adultos): 8 de abril de 2001.

Para la preferencias basadas en empleo en las categorías marcadas como “C” (current), los números están autorizados para su emisión a todos los solicitantes calificados: