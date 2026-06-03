Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de junio

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el miércoles 3 de junio la temperatura rondará entre 75 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas probables.

La probabilidad de precipitación de 69%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas probables.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale



Velocidad y dirección del viento : 5 a 8 mph, Noroeste

: 5 a 8 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 69%

: 69% Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas probables

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El miércoles 3 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 69%.

: 69%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 74%.

El jueves 4 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chubascos dispersos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 56%.

: 56%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 60%.

El viernes 5 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos dispersos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El sábado 6 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.

El domingo 7 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.

El lunes 8 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.

El martes 9 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas luego chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 71%.

: 71%. A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas luego chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 71%.