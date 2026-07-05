Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 6 de julio al 10 de julio

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el lunes 6 de julio la temperatura rondará entre 80 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 57%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale



Velocidad y dirección del viento : 2 a 10 mph, Sureste

: 2 a 10 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 57%

: 57% Pronóstico: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El lunes 6 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 57%.

: 57%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.

El martes 7 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 38%.

El miércoles 8 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 28%.

El jueves 9 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El viernes 10 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.