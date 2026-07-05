Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 6 de julio al 10 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 6 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el lunes 6 de julio la temperatura rondará entre 80 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 57%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Fort lauderdale
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 10 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 57%
- Pronóstico: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida
El lunes 6 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.
El martes 7 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 38%.
El miércoles 8 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 28%.
El jueves 9 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El viernes 10 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.
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