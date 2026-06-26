LA NACION

Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el sábado 27 de junio la temperatura rondará entre 81 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 41%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 9 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Hialeah

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 9 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 41%
  • Pronóstico: soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Hialeah, Florida

El sábado 27 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.

El domingo 28 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 25%.
LA NACION
Más leídas
  1. Una mujer quiso robar un comercio, forcejeó con la dueña y terminó semidesnuda
    1

    Una mujer quiso robar un comercio en Santa Fe, forcejeó con la dueña y terminó semidesnuda

  2. Leopoldo tiene 93 años, se reinventó después de los 80 y disfruta de esta etapa "sin límites"
    2

    Mi secreto de longevidad: Leopoldo tiene 93 años, se reinventó después de los 80 y vive a pleno esta etapa

  3. Ecuador jugó el partido de su vida: estaba KO, le ganó a Alemania y se clasificó de la mano de Beccacece
    3

    Mundial 2026. Ecuador jugó el partido de su vida: estaba KO,le ganó a Alemania y se clasificó de la mano de Beccacece

  4. Exponen maniobras de los empresarios y los "castigos" del kirchnerismo a los empleados de la AFIP que los descubrieron
    4

    Juicio de los Cuadernos: las maniobras de los empresarios para extraer efectivo y los “castigos” del kirchnerismo a los empleados de la ex-AFIP que los descubrieron