Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el jueves 21 de mayo la temperatura rondará entre 78 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 29%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 12 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Hialeah
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 12 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 29%
- Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Hialeah, Florida
El jueves 21 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
El viernes 22 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
El sábado 23 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
El domingo 24 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
Memorial Day 25 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
El martes 26 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
El miércoles 27 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
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