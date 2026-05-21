Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de mayo

El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el jueves 21 de mayo la temperatura rondará entre 78 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 29%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 12 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Hialeah



Velocidad y dirección del viento : 3 a 12 mph, Este

: 3 a 12 mph, Este Probabilidad de precipitación : 29%

: 29% Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Hialeah, Florida

El jueves 21 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.

El viernes 22 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.

Memorial Day 25 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.

El martes 26 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.

El miércoles 27 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.