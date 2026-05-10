Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 11 de mayo al 15 de mayo

El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el lunes 11 de mayo la temperatura rondará entre 78 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 42%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 9 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas.

El tiempo en la noche en Hialeah



Velocidad y dirección del viento : 2 a 9 mph, Sur

: 2 a 9 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 42%

: 42% Pronóstico: parcialmente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Hialeah, Florida

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 42%.

El martes 12 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego chubascos y tormentas probables. Probabilidad de precipitación : 64%.

: 64%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 45%.

El miércoles 13 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas probables y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 61%.

El jueves 14 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.

El viernes 15 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.