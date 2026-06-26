Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el sábado 27 de junio la temperatura rondará entre 78 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 23%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 3 a 7 mph, Suroeste

: 3 a 7 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 23%

: 23% Pronóstico: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Jacksonville, Florida

El sábado 27 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El domingo 28 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.