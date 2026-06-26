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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaGautier Salles Unsplash

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el sábado 27 de junio la temperatura rondará entre 78 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 23%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Jacksonville

  • Velocidad y dirección del viento: 3 a 7 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 23%
  • Pronóstico: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Jacksonville, Florida

El sábado 27 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El domingo 28 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.
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