Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de julio

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el miércoles 1 de julio la temperatura rondará entre 77 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 14%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 14 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 2 a 14 mph, Noreste

: 2 a 14 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 14%

: 14% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El miércoles 1 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El jueves 2 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El viernes 3 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 19%.

Independence Day 4 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.

El domingo 5 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.

El lunes 6 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.

El martes 7 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.