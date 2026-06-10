Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de junio

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el miércoles 10 de junio la temperatura rondará entre 74 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 18%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 14 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 1 a 14 mph, Sureste

: 1 a 14 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 18%

: 18% Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El miércoles 10 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El jueves 11 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El viernes 12 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 54%.

: 54%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 44%.

El sábado 13 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 57%.

: 57%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 57%.

El domingo 14 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 64%.

: 64%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 64%.

El lunes 15 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 42%.

El martes 16 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 36%.