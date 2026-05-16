Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de mayo

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el sábado 16 de mayo la temperatura rondará entre 70 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 13%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 16 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 2 a 16 mph, Este

: 2 a 16 mph, Este Probabilidad de precipitación : 13%

: 13% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El sábado 16 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 16 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El domingo 17 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El lunes 18 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El jueves 21 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.

El viernes 22 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 49%.

: 49%. A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.