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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de mayo
Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de mayo Alvesgaspar / imagen ilustrativa generada con IA

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el sábado 16 de mayo la temperatura rondará entre 70 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 13%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 16 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Jacksonville

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 16 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 13%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El sábado 16 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 16 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El domingo 17 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El lunes 18 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El martes 19 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El miércoles 20 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 17%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El jueves 21 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.

El viernes 22 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.
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