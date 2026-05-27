Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de mayo

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el miércoles 27 de mayo la temperatura rondará entre 74 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 40%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 12 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 3 a 12 mph, Sureste

: 3 a 12 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 40%

: 40% Pronóstico: parcialmente soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El miércoles 27 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.

El jueves 28 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 80%.

: 80%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 80%.

El viernes 29 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 73%.

: 73%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 73%.

El sábado 30 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 73%.

: 73%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.

El domingo 31 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 85%.

: 85%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 85%.

El lunes 1 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 77%.

: 77%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 77%.

El martes 2 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 71%.

: 71%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.