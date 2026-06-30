Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de junio

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el martes 30 de junio la temperatura rondará entre 77 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 45%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 12 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 1 a 12 mph, Noreste

: 1 a 12 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 45%

: 45% Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El martes 30 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 60%.

El miércoles 1 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 29%.

El jueves 2 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El viernes 3 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 19%.

Independence Day 4 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.

El domingo 5 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.