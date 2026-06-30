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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 30 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de junio Fort Lauderdale Downtown Development Authority

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el martes 30 de junio la temperatura rondará entre 77 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 45%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 12 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Jacksonville

  • Velocidad y dirección del viento: 1 a 12 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 45%
  • Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El martes 30 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 60%.

El miércoles 1 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 29%.

El jueves 2 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 17%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El viernes 3 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 19%.

Independence Day 4 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.

El domingo 5 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.
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