Nacho Levy habló por primera vez tras la denuncia de Cecilia Ce: “Necesito pedirles perdón”

El periodista de Garganta Poderosa Nacho Levy habló públicamente por primera vez tras la denuncia de su expareja Cecilia Ce por situaciones de abuso emocional y dijo que va a “profundizar en un tratamiento intenso de salud mental”. El comunicado fue compartido en sus redes sociales días después de ser apartado del movimiento de asambleas populares.

“Necesito pedirles perdón a quienes hayan padecido de mi lado dinámicas emocionales que intenté trabajar con medicación y terapia; violencia psicológica, que desde adentro no se ve. Y que no se trata de golpes, ni denuncias judiciales, ni las barbaridades que algunos medios han publicado. Sé que no se repara con palabras y que diga lo que diga será usado en mi contra. Pero nada me parece peor que arruinar con mi proceso personal al proceso colectivo o atragantarme la necesidad de pedir disculpas a personas que fueron y serán muy valiosas para mí”, señaló.

Levy, a su vez, afirmó que generó relaciones tóxicas y fue protagonista de prácticas que “la militancia viene revisando y transformando”. “De verdad hemos crecido y mis compañeras han hecho mucho para eso, como lo están haciendo hoy. Pero no pretendo salpicar a nadie ni diluir los señalamientos a mi persona en patrones generales, porque tengo claro mi responsabilidad y mi obligación: trabajar en mí, para regular mi ánimo, sanar heridas y poder sumar sin restar”, marcó.

El mensaje de Nacho Levy

También aseguró que “le tocan horas duras” e informó que va a profundizar en un tratamiento de salud mental, al cual definió como su “prioridad” y sostuvo que será su “compromiso de reparación personal” para contribuir a la colectiva. “A veces no hay golpes, ni delitos, ni crímenes, pero hay dinámicas que sí son emocionalmente violentas”, explicó.

“Sin detener la marcha, me enfoqué en la obra y descuidé el camino, poniendo ideas por delante de las personas”, siguió Levy y subrayó que no se siente un “impostor” en el movimiento social ni en el respaldo a sus compañeras de la Garganta Poderosa y aclaró que no veía “contradicción directa” con conductas dañinas. “Y que tal vez otros varones también puedan reconocer en el espejo del dolor que me toca atravesar hoy. Es más difícil verlas cuando uno siente que sí hay amor, cuando se vive con desmedida intensidad o cuando el vértigo nos lleva puestos, aunque parezca un ‘vértigo del bien’ o una apuesta por salvar un vínculo”, escribió.

Acto seguido, el periodista pidió perdón “sin especulaciones del escarnio” y dijo que fue devorado por su ego. Luego indicó que quedó en manos de profesionales y que intentará “cerrar la boca, escuchar y demostrar que las cosas del adentro también se pueden transformar”. “Lo siento mucho”, cerró.

Cecilia Ce fue apartado de la Garganta Poderosa Instagram

El pasado martes, la sexóloga Cecilia Ce, expareja de Levy, realizó en sus redes sociales una serie de publicaciones en las que denunció conductas “psicópatas y narcisistas” contra su persona y expresó: “No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento que te querés dormir, desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca. Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir“.

En ese momento no mencionó al periodista, sin embargo, más tarde compartió una historia de Gloria Carrá, que fue pareja de Levy desde 2020 a 2023, en la que la actriz reveló que sufrió “situaciones de violencia” y que se comunicó por privado con la especialista para acompañarla.

Tras ello, la periodista Sofía Monachelli reveló este viernes que fue pareja de Levy aproximadamente en 2007 o 2008, cuando ella tenía 18 años y estudiaba en la escuela de periodismo de Deportea. Se refirió a la publicación de Cecilia Ce y dijo que se sintió identificada con sus declaraciones: “Una fase de ella me atravesó: ‘Yo pude salir’. Sentí exactamente lo mismo. Puedo hablar después de 20 años”.

Tras las denuncias públicas, el movimiento activó su protocolo para lidiar con casos de violencia de género y apartó a Levy. "No miramos para otro lado ni relativizamos los hechos. Creemos que esta es la forma de abrazar y creer en la voz de quienes deciden hablar, así como de cuidar la construcción que venimos llevando adelante, y a las personas que integramos este movimiento: lo sucedido es incompatible con la conducción de nuestra organización“, señalaron.