Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el sábado 13 de junio la temperatura rondará entre 79 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 47%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Miami



Velocidad y dirección del viento : 2 a 10 mph, Este

: 2 a 10 mph, Este Probabilidad de precipitación : 47%

: 47% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Miami, Florida

El sábado 13 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.

El domingo 14 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.