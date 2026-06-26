LA NACION

Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El rediseño del Huizenga Park de Fort Lauderdale costó US$15 millones
Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaFort Lauderdale Downtown Development Authority

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el sábado 27 de junio la temperatura rondará entre 83 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 38%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 9 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Miami

  • Velocidad y dirección del viento: 3 a 9 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 38%
  • Pronóstico: mayormente soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Miami, Florida

El sábado 27 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 32%.

El domingo 28 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 23%.
LA NACION
Más leídas
  1. Una mujer quiso robar un comercio, forcejeó con la dueña y terminó semidesnuda
    1

    Una mujer quiso robar un comercio en Santa Fe, forcejeó con la dueña y terminó semidesnuda

  2. Leopoldo tiene 93 años, se reinventó después de los 80 y disfruta de esta etapa "sin límites"
    2

    Mi secreto de longevidad: Leopoldo tiene 93 años, se reinventó después de los 80 y vive a pleno esta etapa

  3. Ecuador jugó el partido de su vida: estaba KO, le ganó a Alemania y se clasificó de la mano de Beccacece
    3

    Mundial 2026. Ecuador jugó el partido de su vida: estaba KO,le ganó a Alemania y se clasificó de la mano de Beccacece

  4. Exponen maniobras de los empresarios y los "castigos" del kirchnerismo a los empleados de la AFIP que los descubrieron
    4

    Juicio de los Cuadernos: las maniobras de los empresarios para extraer efectivo y los “castigos” del kirchnerismo a los empleados de la ex-AFIP que los descubrieron