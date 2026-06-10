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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 10 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de junio
Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de junio City of Hialeah - Municipal Government

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el miércoles 10 de junio la temperatura rondará entre 80 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 41%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 12 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Miami

  • Velocidad y dirección del viento: 7 a 12 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 41%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida

El miércoles 10 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 41%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El jueves 11 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas aislados. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 70%.

El viernes 12 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 68%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El sábado 13 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego probables chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 61%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 62%.

El domingo 14 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego probables chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 61%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 46%.

El lunes 15 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 47%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 47%.

El martes 16 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 37%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 37%.
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