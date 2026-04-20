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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de abril
Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de abril

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el lunes 20 de abril la temperatura rondará entre 73 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 59%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Miami

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 59%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida

El lunes 20 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 59%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.

El martes 21 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 29%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 22 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.

El jueves 23 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 17%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El viernes 24 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El sábado 25 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
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