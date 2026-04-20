Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de abril

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el lunes 20 de abril la temperatura rondará entre 73 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 59%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Miami



Velocidad y dirección del viento : 5 a 15 mph, Noreste

: 5 a 15 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 59%

: 59% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 59%.

: 59%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.

El jueves 23 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El viernes 24 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El sábado 25 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.