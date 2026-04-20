Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el lunes 20 de abril la temperatura rondará entre 73 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 59%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Miami
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 59%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida
El lunes 20 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 59%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
El martes 21 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El miércoles 22 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
El jueves 23 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El viernes 24 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El sábado 25 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
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