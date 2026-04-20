Qué cambia esta semana para los beneficiarios de SNAP en Florida: todo lo que ya no podrás comprar
Estas restricciones limitan la compra de artículos no nutritivos como refrescos y dulces
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A partir de este 20 de abril, los beneficiados del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) ya no pueden comprar algunos artículos con sus beneficios. El objetivo de esta medida es brindar una dieta más nutrativa a las familias con bajos recursos.
Qué no se puede comprar en Florida con los beneficios del SNAP
De acuerdo con el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) los minoristas de SNAP en el Estado del Sol no pueden aceptar los beneficios del programa para la compra de productos procesados. La lista incluye:
- Refrescos (soda): se define como cualquier bebida elaborada con agua carbonatada que esté endulzada con azúcares añadidos o edulcorantes artificiales.
- Bebidas energéticas: cualquier bebida que contenga 65 miligramos o más de cafeína por cada ocho onzas y que se promocione para aumentar la energía o el estado de alerta.
- Caramelos: incluye productos hechos de azúcar o edulcorantes artificiales combinados con chocolate, frutas, nueces, caramelo, gomitas, caramelos duros en forma de barras, gotas o piezas.
- Postres preparados ultraprocesados: alimentos dulces procesados, de larga duración y listos para su consumo inmediato sin necesidad de preparación adicional.
“Al excluir los refrescos, las bebidas energéticas, los dulces y los postres ultraprocesados de larga duración, Florida está tomando una medida proactiva para garantizar que los beneficios de SNAP se utilicen para alimentos más nutritivos“, destaca Healthy SNAP Florida.
Qué pasa si se incumple con las restricciones
En caso de que las tiendas minoristas incumplan con las nuevas limitaciones, la agencia federal de Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS) podría retirar su autorización de SNAP, lo que les impediría aceptar pagos electrónicos bajo este programa.
“Al cumplir con las normas del programa, los minoristas ayudan a garantizar que los beneficios se utilicen para cubrir las necesidades alimentarias de los hogares que reciben SNAP”, destacó la agencia.
Restricciones presentes en otros estados
Florida no es único estado que limitó un conjunto de productos para el SNAP. A partir del 7 de enero, Arkansas restringió los beneficios del programa a la compra de refrescos, bebidas de frutas y verduras con menos del 50 % de jugo natural, bebidas poco saludables y dulces.
La medida surgió meses después que la gobernadora Sarah Huckabee Sanders solicitara la prohibición de las sodas y otros productos azucarados del programa para mejorar la salud de casi 350 mil beneficiados.
“Los contribuyentes están subsidiando la mala salud”, dijo Sanders en una conferencia de prensa en Little Rock junto a la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, según reportes de AP. “Lo estamos pagando tanto al principio como al final”.
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