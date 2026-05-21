Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de mayo

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el jueves 21 de mayo la temperatura rondará entre 80 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 25%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 12 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Miami



Velocidad y dirección del viento : 7 a 12 mph, Este

: 7 a 12 mph, Este Probabilidad de precipitación : 25%

: 25% Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida

El jueves 21 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.

El viernes 22 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.

Memorial Day 25 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.

El martes 26 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.

El miércoles 27 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.