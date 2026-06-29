Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el lunes 29 de junio la temperatura rondará entre 84 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 18%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 10 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Miami
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 10 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 18%
- Pronóstico: soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida
El lunes 29 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El martes 30 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 44%.
El miércoles 1 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
El jueves 2 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.
El viernes 3 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
Independence Day 4 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.
El domingo 5 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.
- A la noche, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.
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