Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de junio

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el lunes 29 de junio la temperatura rondará entre 84 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 18%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 10 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Miami



Velocidad y dirección del viento : 6 a 10 mph, Este

: 6 a 10 mph, Este Probabilidad de precipitación : 18%

: 18% Pronóstico: soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida

El lunes 29 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El martes 30 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 44%.

El miércoles 1 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.

El jueves 2 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.

El viernes 3 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 49%.

: 49%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.

Independence Day 4 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.

El domingo 5 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.