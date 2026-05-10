Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 11 de mayo al 15 de mayo

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el lunes 11 de mayo la temperatura rondará entre 81 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chubascos y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 19%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 12 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chubascos y tormentas.

El tiempo en la noche en Miami



Velocidad y dirección del viento : 8 a 12 mph, Sureste

: 8 a 12 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 19%

: 19% Pronóstico: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chubascos y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 35%.

El martes 12 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego chubascos y tormentas probables. Probabilidad de precipitación : 61%.

: 61%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 39%.

El miércoles 13 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 25%.

El jueves 14 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 36%.

El viernes 15 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.