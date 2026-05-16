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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de mayo Fort Lauderdale Downtown Development Authority

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 16 de mayo la temperatura rondará entre 74 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 14%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Tampa

  • Velocidad y dirección del viento: 8 mph, Sursureste
  • Probabilidad de precipitación: 14%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El sábado 16 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El domingo 17 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.

El lunes 18 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.

El martes 19 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.

El miércoles 20 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.

El jueves 21 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.

El viernes 22 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
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