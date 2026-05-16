Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 16 de mayo la temperatura rondará entre 74 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 14%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 8 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 14%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El sábado 16 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 17%.
El domingo 17 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.
El lunes 18 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.
El martes 19 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
El miércoles 20 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
El jueves 21 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
El viernes 22 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
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