Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de mayo

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 16 de mayo la temperatura rondará entre 74 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 14%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Tampa



Velocidad y dirección del viento : 8 mph, Sursureste

: 8 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 14%

: 14% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El sábado 16 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El domingo 17 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.

El lunes 18 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.

El jueves 21 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.

El viernes 22 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.