Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el lunes 18 de mayo la temperatura rondará entre 74 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 48%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 8 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 48%
- Pronóstico: soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El lunes 18 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.
El martes 19 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 38%.
El miércoles 20 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
El jueves 21 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
El viernes 22 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
El sábado 23 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
El domingo 24 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.
- A la noche, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.
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