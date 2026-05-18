Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de mayo

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el lunes 18 de mayo la temperatura rondará entre 74 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 48%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Tampa



Velocidad y dirección del viento : 8 mph, Este

: 8 mph, Este Probabilidad de precipitación : 48%

: 48% Pronóstico: soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El lunes 18 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 38%.

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.

El jueves 21 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.

El viernes 22 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 56%.

: 56%. A la noche, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.