Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el jueves 2 de julio la temperatura rondará entre 77 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 55%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Estesureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Estesureste
- Probabilidad de precipitación: 55%
- Pronóstico: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El jueves 2 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 46%.
El viernes 3 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
Independence Day 4 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.
El domingo 5 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.
El lunes 6 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.
El martes 7 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
El miércoles 8 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
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