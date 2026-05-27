Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el miércoles 27 de mayo la temperatura rondará entre 76 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 35%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 8 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 35%
- Pronóstico: parcialmente soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El miércoles 27 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.
El jueves 28 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
El viernes 29 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.
El sábado 30 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 59%.
El domingo 31 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.
El lunes 1 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 72%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
El martes 2 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.
- A la noche, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.
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