Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de mayo

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el jueves 28 de mayo la temperatura rondará entre 77 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas y luego probabilidad de chubascos y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 68%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas y luego probabilidad de chubascos y tormentas.

El tiempo en la noche en Tampa



Velocidad y dirección del viento : 2 a 7 mph, Sursuroeste

: 2 a 7 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 68%

: 68% Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas y luego probabilidad de chubascos y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El jueves 28 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 68%.

: 68%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 58%.

El viernes 29 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 56%.

: 56%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 56%.

El sábado 30 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 63%.

: 63%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 76%.

El domingo 31 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 62%.

: 62%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 71%.

El lunes 1 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 67%.

: 67%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 67%.

El martes 2 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 74%.

: 74%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 71%.

El miércoles 3 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 74%.

: 74%. A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 74%.