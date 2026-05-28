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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de mayo Fort Lauderdale Downtown Development Authority

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el jueves 28 de mayo la temperatura rondará entre 77 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas y luego probabilidad de chubascos y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 68%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas y luego probabilidad de chubascos y tormentas.

El tiempo en la noche en Tampa

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 7 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 68%
  • Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas y luego probabilidad de chubascos y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El jueves 28 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 68%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 58%.

El viernes 29 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 56%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 56%.

El sábado 30 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 63%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 76%.

El domingo 31 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 62%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 71%.

El lunes 1 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 67%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 67%.

El martes 2 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 74%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 71%.

El miércoles 3 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 74%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 74%.
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