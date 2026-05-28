Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el jueves 28 de mayo la temperatura rondará entre 77 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas y luego probabilidad de chubascos y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 68%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas y luego probabilidad de chubascos y tormentas.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 7 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 68%
- Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas y luego probabilidad de chubascos y tormentas
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El jueves 28 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 68%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 58%.
El viernes 29 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 56%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 56%.
El sábado 30 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 63%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 76%.
El domingo 31 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 62%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 71%.
El lunes 1 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 67%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 67%.
El martes 2 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 74%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 71%.
El miércoles 3 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 74%.
- A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 74%.
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