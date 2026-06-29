Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el lunes 29 de junio la temperatura rondará entre 80 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 34%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 5 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 5 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 34%
- Pronóstico: soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El lunes 29 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.
El martes 30 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 65%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 60%.
El miércoles 1 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 63%.
El jueves 2 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.
El viernes 3 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 65%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 65%.
Independence Day 4 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 69%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 69%.
El domingo 5 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 66%.
- A la noche, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 66%.
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