Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de junio

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el lunes 29 de junio la temperatura rondará entre 80 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 34%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 5 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Tampa



Velocidad y dirección del viento : 1 a 5 mph, Sur

: 1 a 5 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 34%

: 34% Pronóstico: soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El lunes 29 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.

El martes 30 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 65%.

: 65%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 60%.

El miércoles 1 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 54%.

: 54%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 63%.

El jueves 2 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.

El viernes 3 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 65%.

: 65%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 65%.

Independence Day 4 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 69%.

: 69%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 69%.

El domingo 5 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 66%.

: 66%. A la noche, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 66%.