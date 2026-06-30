Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de junio

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el martes 30 de junio la temperatura rondará entre 78 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos dispersos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 60%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos dispersos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Tampa



Velocidad y dirección del viento : 2 a 7 mph, Noroeste

: 2 a 7 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 60%

: 60% Pronóstico: chubascos dispersos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El martes 30 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chubascos dispersos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 60%.

: 60%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 64%.

El miércoles 1 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 63%.

: 63%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego chubascos dispersos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.

El jueves 2 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.

El viernes 3 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 65%.

: 65%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.

Independence Day 4 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 52%.

: 52%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.

El domingo 5 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 54%.

: 54%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.