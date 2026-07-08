Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 8 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 8 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el miércoles 8 de julio la temperatura rondará entre 80 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 18%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 9 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 9 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 18%
- Pronóstico: soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El miércoles 8 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.
El jueves 9 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El viernes 10 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 27%.
El sábado 11 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 33%.
El domingo 12 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chubascos aislados y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chubascos aislados y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 24%.
El lunes 13 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 32%.
El martes 14 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 52%.
LA NACION
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