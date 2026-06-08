Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 8 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 8 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el lunes 8 de junio la temperatura rondará entre 78 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas aisladas.
La probabilidad de precipitación de 21%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Estenoreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas aisladas.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 7 mph, Estenoreste
- Probabilidad de precipitación: 21%
- Pronóstico: mayormente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas aisladas
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El lunes 8 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 21%.
El martes 9 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.
El miércoles 10 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 55%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos dispersos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.
El jueves 11 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 57%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.
El viernes 12 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas aisladas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.
El sábado 13 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.
El domingo 14 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.
- A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.
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