Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el jueves 9 de julio la temperatura rondará entre 80 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 12%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 7 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 7 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 12%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El jueves 9 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas y luego chaparrones y tormentas eléctricas aislados. Probabilidad de precipitación: 32%.
El viernes 10 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 27%.
El sábado 11 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 35%.
El domingo 12 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas aislados. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aislados y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.
El lunes 13 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 41%.
El martes 14 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 38%.
El miércoles 15 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 32%.
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