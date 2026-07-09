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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de julio
Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de julio Facebook/City of Hialeah

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el jueves 9 de julio la temperatura rondará entre 80 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 12%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 7 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Tampa

  • Velocidad y dirección del viento: 1 a 7 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 12%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El jueves 9 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas y luego chaparrones y tormentas eléctricas aislados. Probabilidad de precipitación: 32%.

El viernes 10 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 27%.

El sábado 11 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 33%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 35%.

El domingo 12 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas aislados. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aislados y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El lunes 13 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 32%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 41%.

El martes 14 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 52%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El miércoles 15 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 32%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 32%.
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