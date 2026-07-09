Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de julio

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el jueves 9 de julio la temperatura rondará entre 80 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 12%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 7 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Tampa



Velocidad y dirección del viento : 1 a 7 mph, Sur

: 1 a 7 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 12%

: 12% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El jueves 9 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas y luego chaparrones y tormentas eléctricas aislados. Probabilidad de precipitación: 32%.

El viernes 10 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 27%.

El sábado 11 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 35%.

El domingo 12 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas aislados. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aislados y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El lunes 13 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 41%.

El martes 14 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 52%.

: 52%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El miércoles 15 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 32%.