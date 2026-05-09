Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 9 de mayo la temperatura rondará entre 76 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 6%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 10 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 10 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 6%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El sábado 9 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El domingo 10 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El lunes 11 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.
El martes 12 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El miércoles 13 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El jueves 14 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El viernes 15 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
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