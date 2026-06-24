Juega Brasil y Miami entra en alerta hoy: el ICE confirma avance en operativos del Mundial 2026

En el marco del partido de esta tarde entre Brasil y Escocia por la última fecha del Grupo C del Mundial 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estará presente en las inmediaciones del estadio de Miami. Las tareas de los agentes federales consistirán en medidas enfocadas en garantizar la “seguridad pública”, aunque las autoridades advirtieron que podrán actuar si observan un problema que involucre a un migrante indocumentado.

El ICE confirma avance en operativos del Mundial 2026 en Miami por el partido de Brasil

Como sucedió en los últimos duelos de la Copa del Mundo, el ICE estará presente para apoyar los operativos de seguridad en las inmediaciones del Estadio Miami esta tarde durante el partido entre Brasil y Escocia, que comienza a las 18 hs (hora del Este de EE.UU.). Si bien se prevé la presencia de funcionarios federales, las tareas no estarán centradas en redadas migratorias.

El ICE participa de los operativos de seguridad de este Mundial 2026 en EE.UU. Gemini IA

Previo al inicio de la Copa del Mundo, Tom Homan, el “zar fronterizo” designado por el presidente Donald Trump, explicó en una entrevista con CBS News que el foco en cada estadio estará en garantizar la “seguridad pública”.

Las autoridades remarcaron que las personas con documentación regular no deben temer controles de estatus. En esa línea, Homan aseguró que el principal objetivo es mantener los eventos “seguros”, aunque luego advirtió: “Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto“.

Entre los escenarios contemplados se encuentran personas incluidas en listas de vigilancia por terrorismo, individuos buscados por delitos graves o casos vinculados al tráfico de drogas. En esas circunstancias, los protocolos federales prevén procedimientos de detención e intervención.

Además, según funcionarios federales, la participación del ICE responde al esquema de seguridad diseñado para eventos de gran convocatoria internacional. De esta manera, las autoridades descartaron que existan planes para realizar operativos migratorios masivos en los estadios o en los alrededores de las sedes deportivas.

Durante el Mundial 2026, los operativos del ICE no se centrarán en detener a inmigrantes indocumentados Imagen editada con IA / Unsplash

ICE en el Mundial 2026: controles contra entradas y mercadería falsificada

Al margen de las circunstancias mencionadas, otro de los ejes del dispositivo de seguridad estará centrado en la lucha contra el fraude comercial. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informaron que habrá controles destinados a detectar la venta ilegal de entradas y productos falsificados cerca de los estadios.

El gobierno sostuvo que estas tareas se aplican frecuentemente en eventos deportivos de alcance internacional. El objetivo es evitar actividades ilícitas que puedan afectar a los asistentes y a la organización del torneo.

Qué se sabe del despliegue del ICE durante el Mundial 2026

Previamente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) clasificó el torneo como Special Event Assessment Rating (SEAR) nivel 1, la máxima categoría en la escala federal de seguridad para eventos masivos. El protocolo establecido para estos casos es el mismo aplicado por el Super Bowl.

Además del plan de seguridad del ICE en las inmediaciones del estadio, la organización confirmó el cierre de calles que comenzará a las 5 hs y se extenderá hasta las 23 hs.

Detalles del partido de Brasil y próximos duelos en Miami

Al margen del despliegue del ICE, la importancia de esta jornada recae en que el resultado puede consolidar a Brasil como el líder del grupo. Luego de su debut con un empate 0 a 0 con Marruecos, el seleccionado dirigido por Carlo Ancelotti venció a Haití por 3 a 0. Ahora, la tabla de la zona es la siguiente:

País Puntos PJ DG Brasil 4 2 +3 Marruecos 4 2 +1 Escocia 3 2 0 Haití 0 2 -4

Después del partido de este miércoles 24 de junio, se llevarán a cabo los siguientes duelos por el Mundial 2026 en Miami, Florida:

Sábado 27 de junio: Colombia vs. Portugal (Grupo K) a las 19:30 hs.

(Grupo K) a las 19:30 hs. Viernes 3 de julio: partido de dieciseisavos de final (1º Grupo J vs. 2º Grupo H).

(1º Grupo J vs. 2º Grupo H). Sábado 11 de julio: partido de cuartos de final (Ganador partido 91 vs. Ganador partido 92).

(Ganador partido 91 vs. Ganador partido 92). Sábado 18 de julio: partido por el tercer puesto.

De acuerdo con las fuentes oficiales, en todos estos eventos habrá presencia del ICE para las tareas mencionadas.