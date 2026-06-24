Noticias de Florida hoy: calles cerradas y desvíos por operativos federales y el partido de Brasil en Miami

En el marco de la tercera fecha del Grupo C del Mundial 2026, Brasil enfrenta este miércoles 24 de junio a Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, con el objetivo de consolidarse en la cima de la tabla. Con motivo del evento, las autoridades locales anunciaron un operativo especial con cierres de calles y una zona de seguridad ampliada. El partido comenzará a las 18 (hora del Este de EE.UU.).

Las calles cerradas por el partido del Mundial 2026 en Miami

En el marco de un nuevo enfrentamiento del Mundial 2026 en Miami, con un cruce clave Brasil y Escocia, se espera por una gran cantidad de público dada la importancia del encuentro y la popularidad de ambas selecciones.

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En este contexto, las autoridades de Miami Gardens, Miami-Dade y FIFA activaron un operativo especial de seguridad y movilidad con cierres de calles. Esta medida comenzará a las 5 (hora local) y se extenderá hasta las 23 hs en las siguientes áreas:

Salida 2X del FL Turnpike: cerrada tanto en dirección norte como sur.

cerrada tanto en dirección norte como sur. NW 199th Street: cerrada desde NW 14th Court hasta NW 27th Avenue.

cerrada desde NW 14th Court hasta NW 27th Avenue. Acceso restringido: solo las personas con pases de estacionamiento oficiales de la FIFA podrán circular por estas vías cerradas.

La “zona limpia” en Miami por el partido entre Brasil y Escocia

Además de los cierres físicos, se estableció una “zona limpia” para gestionar el flujo de peatones y garantizar la seguridad en los alrededores del estadio en los partidos de la Copa del Mundo. El propósito principal es facilitar el uso de las calles públicas, aceras y propiedades de la ciudad.

El partido entre Brasil y Escocia por el grupo C del Mundial 2026 se llevará a cabo en el Estadio Miami

Los límites geográficos son:

Norte: County Line Road (NW 215th St)

County Line Road (NW 215th St) Sur: NW 183rd Street

NW 183rd Street Este: NW 12th Avenue

NW 12th Avenue Oeste: NW 32nd Avenue

De acuerdo con el documento, dentro de este perímetro están estrictamente prohibidas las siguientes actividades sin autorización previa de la ciudad o el organizador:

Venta ambulante y comercio en la vía pública.

Uso de bicitaxis (pedicabs), carritos de golf o vehículos de baja velocidad.

Actividades promocionales, carpas o estructuras temporales.

Publicidad móvil.

Los funcionarios advirtieron que las personas que no cumplan con esta normativa serán sancionadas con citaciones y multas. Asimismo, recomendaron a las personas que planifiquen sus viajes con antelación, calculen tiempo de traslado adicional durante los días de partido y se mantengan informadas ante posibles actualizaciones de las medidas.

Todos los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en Miami

Después del Brasil-Escocia de este miércoles, el torneo internacional continuará en Miami con varios encuentros más. Según el calendario oficial de la FIFA, los próximos enfrentamientos que se jugarán en la ciudad son:

Sábado 27 de junio: Colombia vs. Portugal (Grupo K) a las 19:30 hs.

(Grupo K) a las 19:30 hs. Viernes 3 de julio: dieciseisavos de final (1º Grupo J vs. 2º Grupo H).

(1º Grupo J vs. 2º Grupo H). Sábado 11 de julio: cuartos de final (Ganador partido 91 vs. Ganador partido 92).

(Ganador partido 91 vs. Ganador partido 92). Sábado 18 de julio: partido por el tercer puesto.

Después del partido de Brasil de este miércoles, se disputarán otros cuatro enfrentamientos más del Mundial 2026 en el Estadio Miami Adidas

Durante estos días, los cierres de carreteras permanecerán vigentes, según informaron los organismos locales en el documento.

El partido de este miércoles 24 de junio corresponde a la última fecha del grupo C, por lo que, tras este enfrentamiento, quedan definidas las selecciones que avanzan a la siguiente ronda.

Además de este encuentro, se disputarán los siguientes duelos durante la misma jornada (hora del Este de EE.UU.):