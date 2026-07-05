Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 6 de julio al 10 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 6 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el lunes 6 de julio la temperatura rondará entre 79 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 59%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 59%
- Pronóstico: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El lunes 6 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 59%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 59%.
El martes 7 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
El miércoles 8 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
El jueves 9 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.
El viernes 10 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 19%.
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