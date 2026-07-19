Comida gratis en Florida desde el 20 de julio: calendario y dónde entregan bolsas de alimentos frescos

Las personas que necesiten asistencia alimentaria en Florida tendrán nuevas oportunidades para acceder a comida gratis desde el 20 de julio. Diversas organizaciones sin fines de lucro anunciaron jornadas de entrega de productos frescos y otros alimentos en distintas localidades del estado.

Comida gratis en Florida desde el 20 de julio

Las distribuciones estarán a cargo de redes comunitarias que trabajan con bancos de alimentos y programas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). Las entregas se realizarán en iglesias, escuelas, centros comunitarios y otros espacios habilitados para este tipo de asistencia.

Asistencia alimentaria en Florida: dónde entregan comida gratis desde el 20 de julio Common Pantry

La red de All Faiths Food Bank distribuye en los condados de Sarasota y DeSoto, bajo modalidades de despensa fija o auto servicio (drive-thru). Los calendarios de Farm Share y Second Harvest Food Bank of Central Florida mantienen repartos en fechas especificas en el resto del estado.

Desde este lunes 20 de julio la distribución será en:

Dirección Horario Church of the Palms - 3224 Bee Ridge Rd., Sarasota 10 a 13 hs GraceLife Food Pantry - 1801 N Lockwood Ridge Rd., Sarasota 11 a 12.30 hs Booker Middle - 2250 Myrtle St., Sarasota 17 a 18.30 hs DeSoto Food & Resource Center - 1021 E Oak St., Arcadia 10 a 16 hs Catholic Charities DeSoto - 1210 E Oak St., Arcadia 9.30 a 11.30 hs The Salvation Army Venice - 1051 Albee Farm Rd., Venice 9.30 a 11.30 hs South County Food Pantry - 121 Warfield Ave., Venice 9 a 12:00 hs Trinity United Methodist Church - 4285 Wesley Ln., North Port 9 a 12 hs Olive Branch Community Development Corporation - 2525 West Church Street, Orlando 13 a 15 hs 4C Ivey Lane - 5151 Raleigh Street, Suite C, Orlando 8 a 16.30 hs

El martes 21 de julio habrá entregas en:

Dirección Horario Mount Calvary First Baptist Church - 1494 Dr Martin Luther King Way, Sarasota 10 a 12 hs Margie’s Market - 1781 Dr Martin Luther King Way, Sarasota 12 a 14.30 hs y 16 a 19.30 hs Gulf Gate Elementary School - 6500 S Lockwood Ridge Rd., Sarasota 17 a 18.30 hs First Baptist Church of Ft. Ogden - 6831 SW Senate St., Fort Ogden 10 a 11 hs Resource Angels - 253 N. Hillsborough Ave., Arcadia 9 a 12 hs y 13 a 16 hs Community Assistance Ministry - 4365 State Rd. 776, Venice 9 a 10.30 hs Awaken Church Food Pantry - 4940 Pan American Blvd., North Port 9 a 12.30 hs Mt. Sinai Missionary Baptist Church - 5200 West South Street, Orlando 10 a 12 hs Revelations II - 4305 Lennox Blvd, Orlando 10 a 14 hs

El miércoles 22 de julio la distribución será en:

Dirección Horario Roy McBean Boys and Girls Club - 1790 21st St., Sarasota 9.30 a 10.30 St Jude Catholic Church - 3930 17th St., Sarasota 15.30 a 18.30 hs Nokomis Park - 234 Nippino Trl., Nokomis 11 a 12.30 hs Senior Friendship Centers of Venice - 2350 Scenic Dr., Venice 7.30 a 8.30 hs Englewood Helping Hand - 700 E Dearborn St., Englewood 8.30 hs a 13 hs Awaken Church Food Pantry - 4940 Pan American Blvd., North Port 14.30 a 15.30 hs Manolo Reyes Park (West End) - 6030 SW 2nd St, Miami 9 a 12 hs International Harvest - 2740 Old Winter Garden Rd, Orlando 15 a 16 hs Access Connection - 2150 Brengle Ave., Orlando 17.30 a 18.30 hs The Ben & Dorit Cupboard - 6700 Miramar Pkwy, Miramar 12 a 14 hs

El jueves 23 de julio los centros de entrega estarán ubicados en:

Dirección Horarios Bethlehem Bible Church - 1680 18th St., Sarasota 14.30 a 15.30 hs Northminster Presbyterian Church - 3131 61st St., Sarasota 16.30 a 18 hs Faith Lutheran Church - 7750 S Beneva Rd., Sarasota 17 a 18.30 hs Englewood Sports Complex - 1300 S River Rd., Englewood 9 a 10 hs North Port Behavioral Health - 4501 Citizens Pkwy, North Port 17 a 18.30 hs Hallandale Beach-The Promise Fund - Gulfstream Early Learning Center, 120 SW 4 Ave, Hallandale Beach 10 a 13 hs St. Andrew Catholic Church - 801 Hastings Street, Orlando 9 a 17 hs

El viernes 24 de julio la distribución será en:

Dirección Horario Restoration Fellowship - 5614 Richardson Rd., Sarasota 11 a 12 hs St Wilfred Episcopal Church - 3773 Wilkinson Rd., Sarasota 13 a 15 hs Laurel Civic - 509 Collins Rd., Laurel 9.30 a 11.30 hs y 16 a 18 hs State Representative Wallace Aristide - New Revelation Church Of God, 777 NW 106th St, Miami 9 a 11 hs Beracah SDA Church - 1517 Mercy Drive, Orlando 12 a 13 hs 4C Ivey Lane - 5151 Raleigh Street, Suite C, Orlando 8 a 16.30 hs

Además de los repartos programados, las entidades mantienen servicios permanentes para localizar despensas, participar en programas de ayuda alimentaria o acceder a iniciativas destinadas a niños, adultos mayores y familias con necesidades económicas.

Farm Share ofrece una variedad de programas de asistencia diseñados para combatir el hambre y el desperdicio de alimentos en todo el estado de Florida NTFB

Requisitos para acceder a las distribuciones de alimentos

Las entregas son gratuitas y, en el caso de las despensas administradas por All Faiths Food Bank, los usuarios deben completar un registro una sola vez para obtener una tarjeta de identificación que será utilizada en visitas posteriores. El trámite puede realizarse directamente en el lugar.

La mayoría de las jornadas funcionan bajo la modalidad drive-thru, por lo que los organizadores recomiendan no presentarse con demasiada anticipación respecto del horario previsto para evitar demoras y facilitar la circulación. Las organizaciones también recuerdan que los cronogramas pueden modificarse por cuestiones operativas, por lo que aconsejan verificar previamente la programación antes de asistir al punto de distribución elegido.

Programas para familias, adultos mayores y niños durante el verano

Farm Share desarrolla distintos programas de asistencia en Florida, entre ellos:

Despensas móviles

Distribución de alimentos en zonas con acceso limitado a supermercados

Entregas para personas con dificultades de movilidad

Acciones de respuesta durante emergencias provocadas por fenómenos naturales

La organización también administra programas federales destinados a familias de bajos ingresos y adultos mayores. Además distribuyen alimentos para mascotas en determinadas comunidades mediante acuerdos con otras instituciones.

Durante las vacaciones escolares, distintas entidades refuerzan la asistencia para niños y adolescentes de hasta 18 años mediante programas especiales de alimentación, con entregas en diversos centros para garantizar el acceso a comidas durante el receso. Las familias que necesiten apoyo pueden recurrir a Summer BreakSpot, una iniciativa que ofrece desayunos, almuerzos, cenas y refrigerios sin costo.

Para identificar un lugar cercano, se puede ingresar al buscador oficial e introducir una dirección, una localidad o un código postal. Con estos datos, la plataforma exhibe las opciones disponibles en el área seleccionada por el usuario.

La iniciativa funciona a través de escuelas, bibliotecas, parques y espacios comunitarios habilitados para brindar este beneficio. Cada ubicación cuenta con sus propios días y franjas horarias de atención.

Quienes requieran orientación adicional pueden comunicarse con la línea 211, donde recibirán asistencia para identificar las alternativas más próximas según su lugar de residencia.