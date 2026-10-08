La CBP sobre la empresaria venezolana detenida en Doral con pedido de asilo y EAD vigente: “Está ilegal en EE.UU.”

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) compartió recientemente un comunicado en el que se refirió al caso de Alicia Labrador, la venezolana detenida en Doral, Florida. Las autoridades federales aseguraron que la mujer “vive en Estados Unidos de forma ilegal”, pese a que su abogada sostiene que cuenta con un pedido de asilo pendiente y autorización de trabajo.

La versión de la CBP sobre la venezolana detenida en Doral con pedido de asilo y EAD

El 30 de septiembre, Labrador fue abordada por agentes de la CBP y, posteriormente, trasladada a un centro de detención en Texas, en donde espera su procesamiento.

Al ser consultada al respecto, la CBP respondió en un comunicado a Univisión N+ que Alicia Del Valle Labrador Ferreira “se encontraba ilegalmente en Estados Unidos”.

La empresaria venezolana detenida por la CBP en Doral tiene su propio centro de estética y es vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Mujeres Hispanas del área @aliestetic

El portavoz indicó que los agentes de la CBP realizaron el operativo luego de que una investigación determinara que “había permanecido en el país más allá del tiempo permitido tras su entrada legal (o había violado las condiciones de su admisión en EE.UU.)”.

La agencia migratoria agregó que Labrador fue puesta bajo custodia de manera segura, se le permitió asegurar su vehículo en las cercanías y fue trasladada a la Estación de la Patrulla Fronteriza de Dania Beach para su procesamiento.

La detención de Alicia Labrador en Doral, Florida

La empresaria venezolana, fundadora y CEO de Aliestetic, una cadena de spas médicos y estética del sur de Florida, fue detenida en la noche del miércoles 30 de septiembre, cuando dejaba a su hija de 16 años en la casa de una amiga en el barrio Ibis Villas de Doral, según informó Latin Times.

Durante esa misma jornada, fue trasladada a una instalación federal en Texas. Su abogada, Ros Ana Guillén, señaló que la empresaria ingresó legalmente a Estados Unidos en 2016 y aseguró que no posee antecedentes penales.

Los agentes de la CBP detuvieron a la empresaria venezolana y alegaron que permaneció en el país más allá del tiempo permitido tras su entrada legal CBP

Además, sostuvo que Labrador tenía una solicitud de asilo pendiente, permiso de trabajo válido y licencia de conducir en vigor. “Estaba siguiendo todos los parámetros de inmigración: su permiso de trabajo activo y el TPS. Ella es una persona muy querida en la comunidad y es muy triste que esté pasando por esto”, afirmó.

Según un comunicado, Aliestetic continúa en funcionamiento bajo la dirección de su equipo profesional. La compañía estética agradeció públicamente las muestras de apoyo, cariño y oraciones recibidas.

Más allá de contar con su propia empresa, Labrador se desempeña como vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Mujeres Hispanas en Doral, por lo que tiene un rol activo en la comunidad latina de Florida.

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Qué sigue para la empresaria venezolana Alicia Labrador

Mientras el gobierno federal se prepara para avanzar con el proceso de remoción, los familiares y allegados de Labrador trabajan para preparar la defensa legal.

“Nosotros solo queremos que ella vuelva a casa, porque la extrañamos demasiado”, manifestó Héctor Sánchez, hijo de Labrador, en diálogo con Telemundo.

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, fue consultada por el medio y declaró: “Me ha llegado, pero no puedo hablar de un caso de una persona privada”.

Por su parte, la familia expresó que cada nueva llamada le da esperanzas de interrumpir la deportación. “Que estemos bien, que estamos en sus manos y que hagamos todo lo posible por sacarla de ahí. Eso es lo que vamos a hacer”, concluyeron.