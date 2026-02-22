Atención, conductores de Florida: el 1° de julio de 2026 cambiarán las placas y será obligatorio cumplir

A partir del 1° de julio de 2026, la forma en que se renueva el registro del vehículo en Florida dejaría atrás un elemento clásico que durante décadas fue visible en cada auto. El ajuste no solo afectará la apariencia de las matrículas, sino también el modo en que las autoridades controlan su vigencia, en una transición hacia un sistema completamente digital que promete modificar la rutina de millones de conductores.

Florida eliminaría el sticker amarillo de las placas: qué cambia

Según el proyecto legislativo CS/HB 841 , la renovación del registro vehicular deberá inscribirse exclusivamente de manera electrónica .

, la deberá inscribirse exclusivamente . La normativa propone eliminar las disposiciones relacionadas con las tradicionales etiquetas adhesivas de validación que actualmente se colocan en la esquina superior derecha de la placa.

El proyecto legislativo CS/HB 841 propone suprimir las disposiciones que obligan a colocar el sticker de renovación en la esquina superior derecha de la placa Instagram @hollywood.jefe

El texto establece que, tras recibir la solicitud inicial y el pago de los impuestos correspondientes, el Departamento asignaría al vehículo un número de registro y entrega una placa metálica junto al certificado de inscripción.

Sin embargo, la diferencia aparece en los períodos posteriores: ya no habrá una pegatina anual para demostrar que la matrícula está vigente, porque la renovación quedará asentada digitalmente en los sistemas estatales.

En otras palabras, el control pasará a depender de bases de datos oficiales y no de una inspección visual. La iniciativa apunta a modernizar la verificación de vehículos, reducir fraudes vinculados a etiquetas adulteradas y simplificar la administración.

Qué pasará con las placas actuales si se elimina el sticker

El proyecto mantiene la vigencia física de la matrícula metálica, pero modifica su ciclo de reemplazo.

Las placas con símbolo gráfico y sistema alfanumérico seguirán entregándose por un período de diez años. Una vez cumplido ese plazo, deberán sustituirse por una nueva.

Aunque desaparece la evidencia física del vencimiento, el estado mantendrá la entrega de la placa física con símbolos gráficos y sistema alfanumérico, la cual conservará un ciclo de vida útil obligatorio de diez años Freepik

La ley también aclara que el costo de reposición será de 28 dólares, los cuales se financiarán parcialmente mediante un pago anual prorrateado de US$2,80 que se acumula hasta el recambio. Ese dinero se destina al Highway Safety Operating Trust Fund, el fondo operativo de seguridad vial.

Hasta ahora, cada renovación implicaba recibir una etiqueta con el mes de nacimiento del titular y el año de expiración.

Con la reforma, ese método desaparecerá: el vencimiento quedará registrado electrónicamente en lugar de mostrarse físicamente en la matrícula.

A qué vehículos afecta la eliminación del sticker en Florida

La modificación abarca a todos los vehículos inscriptos bajo el sistema estatal. Esto incluye autos particulares, flotas comerciales y ciertos transportes alquilados, aunque estos últimos pueden optar por registros permanentes siempre que paguen los cargos cada año.

El proyecto también actualiza referencias legales en otras secciones vinculadas a placas especiales, veteranos discapacitados, legisladores y remolques de organizaciones sin fines de lucro, adaptándolas al nuevo esquema sin etiquetas.

La ley establece un costo de reposición de la placa de 28 dólares, el cual se cubrirá mediante un pago anual prorrateado de US$2,80 Freepik

Cuándo dejarán de usarse las etiquetas de registro en Florida

Por ahora, el proyecto de ley, que entró a la legislatura en diciembre de 2025, se encuentra en tratamiento. El Comité de Asuntos Estatales respaldó la medida esta semana y ahora deberá seguir su camino hasta la firma o veto final del gobernador Ron DeSantis.

La iniciativa fija una fecha clara: el 1° de julio de 2026, si el gobernador la firma antes. Desde ese momento, cada renovación posterior deberá registrarse electrónicamente y ya no se emitirán stickers de validación.

Hasta entonces, el sistema actual seguirá en funcionamiento. Una vez que entre en vigencia, la evidencia física de vencimiento desaparecerá definitivamente de las matrículas.

Qué hacer si el ICE te detiene en una parada de tráfico, según un abogado de inmigración