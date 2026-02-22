Atención, conductores de Florida: el 1° de julio de 2026 cambiarán las placas y será obligatorio cumplir
Un proyecto busca eliminar las etiquetas adhesivas de validación, para digitalizar el servicio y evitar la adulteración de los stickers
- 3 minutos de lectura'
A partir del 1° de julio de 2026, la forma en que se renueva el registro del vehículo en Florida dejaría atrás un elemento clásico que durante décadas fue visible en cada auto. El ajuste no solo afectará la apariencia de las matrículas, sino también el modo en que las autoridades controlan su vigencia, en una transición hacia un sistema completamente digital que promete modificar la rutina de millones de conductores.
Florida eliminaría el sticker amarillo de las placas: qué cambia
- Según el proyecto legislativo CS/HB 841, la renovación del registro vehicular deberá inscribirse exclusivamente de manera electrónica.
- La normativa propone eliminar las disposiciones relacionadas con las tradicionales etiquetas adhesivas de validación que actualmente se colocan en la esquina superior derecha de la placa.
El texto establece que, tras recibir la solicitud inicial y el pago de los impuestos correspondientes, el Departamento asignaría al vehículo un número de registro y entrega una placa metálica junto al certificado de inscripción.
Sin embargo, la diferencia aparece en los períodos posteriores: ya no habrá una pegatina anual para demostrar que la matrícula está vigente, porque la renovación quedará asentada digitalmente en los sistemas estatales.
En otras palabras, el control pasará a depender de bases de datos oficiales y no de una inspección visual. La iniciativa apunta a modernizar la verificación de vehículos, reducir fraudes vinculados a etiquetas adulteradas y simplificar la administración.
Qué pasará con las placas actuales si se elimina el sticker
El proyecto mantiene la vigencia física de la matrícula metálica, pero modifica su ciclo de reemplazo.
Las placas con símbolo gráfico y sistema alfanumérico seguirán entregándose por un período de diez años. Una vez cumplido ese plazo, deberán sustituirse por una nueva.
La ley también aclara que el costo de reposición será de 28 dólares, los cuales se financiarán parcialmente mediante un pago anual prorrateado de US$2,80 que se acumula hasta el recambio. Ese dinero se destina al Highway Safety Operating Trust Fund, el fondo operativo de seguridad vial.
Hasta ahora, cada renovación implicaba recibir una etiqueta con el mes de nacimiento del titular y el año de expiración.
Con la reforma, ese método desaparecerá: el vencimiento quedará registrado electrónicamente en lugar de mostrarse físicamente en la matrícula.
A qué vehículos afecta la eliminación del sticker en Florida
La modificación abarca a todos los vehículos inscriptos bajo el sistema estatal. Esto incluye autos particulares, flotas comerciales y ciertos transportes alquilados, aunque estos últimos pueden optar por registros permanentes siempre que paguen los cargos cada año.
El proyecto también actualiza referencias legales en otras secciones vinculadas a placas especiales, veteranos discapacitados, legisladores y remolques de organizaciones sin fines de lucro, adaptándolas al nuevo esquema sin etiquetas.
Cuándo dejarán de usarse las etiquetas de registro en Florida
Por ahora, el proyecto de ley, que entró a la legislatura en diciembre de 2025, se encuentra en tratamiento. El Comité de Asuntos Estatales respaldó la medida esta semana y ahora deberá seguir su camino hasta la firma o veto final del gobernador Ron DeSantis.
La iniciativa fija una fecha clara: el 1° de julio de 2026, si el gobernador la firma antes. Desde ese momento, cada renovación posterior deberá registrarse electrónicamente y ya no se emitirán stickers de validación.
Hasta entonces, el sistema actual seguirá en funcionamiento. Una vez que entre en vigencia, la evidencia física de vencimiento desaparecerá definitivamente de las matrículas.
Otras noticias de Agenda EEUU
De África a América. Cómo eran los capibaras hace millones de años: migraciones, gigantismo y extinciones
Historias. Fred Trump, millonario y padre del presidente de EE.UU.: “Para ser realmente bueno, lo importante es amar lo que haces”
Quién era El Mencho. El líder del Cartel Jalisco Nueva Generación por el que EE.UU. ofrecía US$15 millones
- 1
La noche de Mirtha: del brillante look de la Chiqui en la previa a su cumpleaños 99 a sus consejos para mantenerse espléndida
- 2
Familia judicial, roce político y controversias: Carlos Mahiques, uno de los jueces que debe definir el destino de la causa por la quinta vinculada a la AFA
- 3
Un neurólogo explicó en detalle la relación entre los picos de glucosa y el Alzheimer
- 4
Videos y fotos: reportan incendios y ataques en México tras la muerte del narco “El Mencho”