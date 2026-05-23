Cuándo entra en vigor la ley de placas especiales de Florida que DeSantis firmó en 2026

En abril, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el proyecto de ley SB 246, que habilita la creación de nuevas placas vehiculares especiales en el estado. A partir del 1° de octubre de 2026, las organizaciones autorizadas podrán iniciar la preventa de los diseños, pero cada matrícula deberá alcanzar un mínimo de 3000 cupones vendidos en dos años para avanzar a producción.

Placas con nuevos diseños en Florida podrán solicitarse a partir de octubre de 2026

El programa de matrículas especiales de Florida no es nuevo. De acuerdo con NBC, en el estado existían 132 diseños y a partir de octubre de 2026 se sumarán algunos más.

De acuerdo con la legislación, las organizaciones detrás de cada placa nueva podrán comenzar a ofrecer cupones de preventa a partir del 1° de octubre y tendrán dos años para vender 3000. Si no lo logran, se perderá la autorización y la matrícula no se producirá.

En caso de que una persona compre un cupón de preventa para una matrícula que no llegue al proceso de fabricación, podrá solicitar el reembolso.

Las nuevas placas especiales que se autorizaron en Florida para 2026

Bajo la ley SB 246, las entidades que obtuvieron el permiso para ofrecer nuevos diseños de placas especiales en Florida son:

Christopher Columbus High School

Florida Film Legacy

Miami Dade College

Miami Northwestern Alumni Association

Ultimate Fighting Championship (UFC)

St. Petersburg College

United States Military Academy

United States Naval Academy

Aún no están confirmados los diseños finales de las matrículas.

Ejemplos de placas especiales ya existentes en Florida Flhsmv

¿Cuántas placas especiales hay en Florida?

En el sitio del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida se explica que los interesados en obtener una placa especial deben realizar el trámite en la Oficina de Recaudación de Impuestos de su condado. Estas matrículas tienen un costo adicional de entre US$15 y US$25.

De acuerdo con NBC, hasta el 1° de abril de 2026 había más de 2.369.000 placas especiales en circulación en Florida. La más vendida era Endless Summer, un diseño con la imagen de un surfista contra una puesta de sol que apoya la preservación de las playas.

La placa especial más vendida en Florida se conoce como Endless Summer Surfing's Evolution & Preservation Foundation

Causas que se verán beneficiadas con las nuevas placas en Florida

Más allá de la posibilidad de tener un diseño especial de placa, el programa tiene la finalidad de apoyar distintas iniciativas. Cada una de las entidades a las que se les aprobó una matrícula recibirá una parte de los ingresos que destinarán a sus propias fundaciones y causas.

Por ejemplo, en el caso de la Organización de exalumnos de la escuela Miami Northwestern, los fondos se destinarán a programas académicos, atléticos y becas. Por su parte, la UFC dijo que el dinero irá a su fundación, que ayuda a hospitales infantiles, servicios de emergencia y programas de mentoría juvenil.

Otro ejemplo es la United States Naval Academy, que destinará los ingresos a organizaciones benéficas que asisten a veteranos y sus familias.

En todos los casos, como parte de la ley, cada una de las instituciones tiene que brindar al Estado una proyección financiera a cinco años. Además, los fondos no pueden ser utilizados para actividades comerciales o con fines de lucro.