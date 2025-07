Cuáles son las mejores salas VIP del aeropuerto de Miami en esta temporada de vacaciones de verano 2025

Con la temporada de vacaciones de verano boreal 2025 en pleno auge, el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA, por sus siglas en inglés) se convierte en una de las principales puertas de entrada y salida para viajeros de todo el mundo. Para quienes buscan comodidad, servicios exclusivos y un momento de tranquilidad antes de abordar, las salas VIP del MIA ofrecen opciones destacadas, desde gastronomía, zonas de descanso, masajes y atención personalizada.

Las mejores salas VIP del MIA en el verano 2025

Para aquellos que tienen una escala larga o simplemente buscan mayor comodidad al viajar, el MIA ofrece varias salas VIP que marcan la diferencia. A continuación, se muestran las mejores opciones disponibles esta temporada y cómo se puede acceder a ellas:

En la sala VIP de American Express Centurion Lounge, los clientes pueden acceder a platos firmados por la chef Michelle Bernstein, cócteles artesanales y una selección de vinos curada American Express Centurion Lounge

Salas VIP en la Terminal Norte de MIA

American Airlines Flagship Lounge: considerada la sala más exclusiva de American Airlines en el MIA. Está situada junto a la puerta D30, cerca de la estación Skytrain N3. Los pasajeros que cumplen ciertos requisitos pueden acceder a una experiencia gastronómica de servicio completo, diseñada en colaboración con la Fundación James Beard. El acceso está reservado para clientes de primera y clase ejecutiva calificados, miembros de AAdvantage, MVP Gold 75K y MVP Gold, ConciergeKey, Emerald y Sapphire o que tienen un pase de un día para una sola visita (Flagship Pass), que está disponible en función de la capacidad del salón. Entre las propuestas que ofrecen se destacan:

Platos de autor

Servicio personalizado

Coctelería especializada

Carta de vinos de calidad superior

Amplios asientos

Duchas

American Express Centurion Lounge: ubicada cerca de la puerta D12, junto a la estación Skytrain N 1. Entre las opciones, se encuentran platos firmados por la chef Michelle Bernstein, cócteles artesanales creados por Jim Meehan y una selección de vinos curada por Anthony Giglio. El acceso es exclusivo para clientes de The Centurion Card, The Platinum Card, The Platinum Card Aeroméxico y American Express Corporate Platinum Card. Entre los servicios se destacan:

Pantallas con información de vuelos

Televisores

Área de juegos

Impresoras y copiadoras

Wifi

Duchas

Bebidas alcohólicas disponibles

Cerveza y vino

Comida premium

En THE VIP Lounge LATAM, los usuarios pueden deleitar de una amplia variedad de comidas y bebidas, selección de vinos y licores premium Lounge Miami LATAM

Salas VIP en la terminal central del MIA

Turkish Airlines Lounge: está ubicada en el nivel 2, después del punto de control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y se puede acceder desde la terminal D. Tienen acceso los clientes de Star Alliance y Priority Pass, y hay código de vestimenta aplicable. Las instalaciones incluyen:

Internet

Refrescos

Ducha

Revistas

Televisores

Aire acondicionado

Alcohol

Información del vuelo

Impresoras

Computadoras

Salas de trabajo

Salas VIP en la Terminal sur del MIA

Delta Sky Club: está ubicada en la terminal H. El acceso está reservado a clientes de la Tarjeta Platinum, una tarjeta de embarque de vuelo Delta elegible para el mismo día y una identificación emitida por el gobierno. Entre los servicios se destacan:

Wifi

Monitores de vuelo

Duchas

Licores

Cerveza y vino

Salón para no fumadores

Comida premium

Televisores

Impresoras y copiadoras

En The VIP Lounge LATAM, los turistas tienen acceso a áreas para trabajar y de entretenimiento Lounge Miami LATAM

The VIP Lounge (LATAM): el salón se sitúa cerca de la puerta J6. Pueden ingresar los clientes de la categoría Black Signature, Black y Platinum, aquellos que viajan en cabina premium business o premium economy, socios SkyMiles de Delta, de Qantas Airlines y Japan Airlines. Las propuestas son:

Comidas y bebidas

Selección de vinos

Licores premium

Áreas para trabajar

Wifi

Áreas de entretenimiento

Avianca and TAP Portugal Lounge: la sala está ubicada frente a la puerta J6. El acceso está permitido a los clientes de la tarjeta de membresía Priority Pass, una tarjeta de embarque para viajar el mismo día y una identificación. Entre los servicios se destacan: