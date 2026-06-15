Alerta en Miami, hoy: arranca el Mundial con calles cerradas por agentes y desvíos por operativo con el ICE

Miami enfrentará restricciones de tránsito y seguridad durante el desarrollo del Mundial 2026. La congestión vehicular afectará significativamente el área metropolitana, debido a la celebración de siete encuentros de la cita mundialista en el Hard Rock Stadium.

Los cierres viales programados en Miami y Miami Gardens para los días de partido

Las autoridades determinaron puntos críticos de bloqueo que comenzarán a las 5 hs (hora local) en cada día de partido en los alrededores del Hard Rock Stadium.

Según Univisión Miami, desde ese horario, las restricciones permanecerán vigentes hasta la apertura de los estacionamientos, y se reactivarán 90 minutos después del inicio de cada encuentro.

El Hard Rock Stadium de Miami albergará siete partidos del Mundial 2026 RUDY CAREZZEVOLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las vías afectadas incluyen los siguientes puntos estratégicos:

Florida’s Turnpike: rampa de salida 2X (sentido norte y sur).

rampa de salida 2X (sentido norte y sur). Intersección NW 14th Court: cruce con la NW 199th Street.

cruce con la NW 199th Street. Intersección NW 27th Avenue: cruce con la NW 199th Street.

Los residentes y trabajadores dentro de las zonas controladas deben portar un pase de acceso local para circular por estos puntos. Se recomienda evitar viajes no esenciales y utilizar rutas alternativas para mitigar los retrasos constantes.

Cómo será la congestión vehicular en Miami por el Mundial 2026

El flujo vehicular en el área de Miami registrará aumentos considerables antes y después de cada partido programado. De acuerdo con Unvisión Miami, los días 15 y 24 de junio se anticipan como las fechas de mayor complejidad para los desplazamientos urbanos.

Los servicios de transporte público, entre ellos Metrorail, Metrobus, Tri-Rail y Brightline, experimentarán una demanda superior a la habitual. Por ese motivo, los sistemas implementarán ajustes operativos, desvíos y retrasos durante todas las jornadas del evento deportivo.

Los días que pueden padecer una fuerte congestión vehicular por el Mundial en Miami Bilal Hussein - AP

A su vez, para facilitar el traslado de los aficionados, operarán servicios especiales desde los siguientes puntos:

Estación Metrorail: Martin Luther King Jr. Plaza.

Martin Luther King Jr. Plaza. Terminal Multimodal: Golden Glades.

Golden Glades. Estación Aventura: Servicio de Brightline.

Sin embargo, las autoridades sugieren a los ciudadanos salir con tiempo adicional para cualquier cita o reunión programada. Dentro de las zonas de operación, quedan restringidas la venta ambulante, la publicidad móvil y la instalación de estructuras temporales no autorizadas.

Calendario oficial de partidos en el Hard Rock Stadium por el Mundial 2026

El Hard Rock Stadium, denominado oficialmente “Miami Stadium” durante el certamen mundialista, albergará siete encuentros de diversas etapas del torneo.

De acuerdo con lo publicado en el sitio oficial de la FIFA, el cronograma para esta sede está confeccionado de la siguiente manera:

15 de junio: Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H).

Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H). 21 de junio: Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H).

Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H). 24 de junio: Escocia vs. Brasil (Grupo C).

Escocia vs. Brasil (Grupo C). 27 de junio: Colombia vs. Portugal (Grupo K).

Colombia vs. Portugal (Grupo K). 3 de julio: dieciseisavos de final (1º Grupo J vs. 2º Grupo H).

dieciseisavos de final (1º Grupo J vs. 2º Grupo H). 11 de julio: cuartos de final (ganadores de llaves previas).

cuartos de final (ganadores de llaves previas). 18 de julio: partido por el tercer puesto.

El anuncio de Miami-Dade sobre transporte público gratuito para el Mundial 2026

La organización del evento invita a los asistentes a monitorear las condiciones del tráfico en tiempo real antes de iniciar cualquier trayecto.

Cualquier modificación operativa adicional dependerá de las necesidades de seguridad pública dictadas por el Southeast Florida Fusion Center.