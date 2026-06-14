Dónde entregan comida gratis en Florida en la semana del 15 al 19 de junio 2026
Diversas organizaciones benéficas establecen puntos de distribución de alimentos en los condados del Estado del Sol
- 3 minutos de lectura'
En Florida, los residentes tienen la posibilidad de acceder a distintos puntos de distribución de alimentos gratuitos. La red de ayuda, que incluye despensas, comedores y programas de asistencia, tiene distribuciones programadas para la semana del 15 al 19 de junio a cargo de All Faiths Food Bank, Second Harvest Food Bank of Central Florida y Farm Share.
Organizaciones y redes de distribución en Florida
All Faiths Food Bank concentra sus operaciones principalmente en los condados de Sarasota y DeSoto. La organización se asocia con centros comunitarios para llevar alimentos a familias con dificultades económicas.
Por su parte, Second Harvest Food Bank of Central Florida cuenta con una red de más de 800 socios distribuidos en siete condados: Brevard, Lake, Marion, Orange, Osceola, Seminole y Volusia. Entre sus colaboradores se encuentran iglesias, refugios, escuelas y centros de atención para adultos mayores.
La misión de estas organizaciones es combatir el hambre y brindar esperanza a las comunidades. Durante el último año, Second Harvest distribuyó 82 millones de alimentos en la región. Su plan para el período 2024-2026 está enfocado en mejorar el acceso a los alimentos y promover la estabilidad de las familias.
A su vez, Farm Share se dedica a recuperar productos agrícolas para ayudar a los hogares de Florida. La organización opera mediante entregas directas y a través del envío de alimentos a agencias asociadas.
Comida gratis: cronograma en Florida del 15 al 19 de junio
La red de asistencia alimentaria en Florida ofrece distintas modalidades de apoyo. Los residentes pueden acceder a cajas de alimentos, distribución de productos frescos, comedores comunitarios y refugios con servicio de comidas. Algunos de estos programas operan bajo normas federales, como el Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (Tefap, por sus siglas en inglés).
Según los datos de Farm Share, las ubicaciones y horarios de los centros que prestarán servicio entre el lunes 15 y el viernes 19 de junio de 2026 son:
|Localidad
|Organización
|Fecha y horario
|Dirección
Miami
The City of Miami Mayor Eileen Higgins
Miércoles 17 de junio desde las 9 hs
Little Haiti Cultural Complex, 212 NE 59th Terrace, Miami, FL 33137
North Miami Beach
The City of North Miami Beach Mayor and Commission
Jueves 18 de junio desde las 9 hs
Uleta Park, 386 NE 169th St, North Miami Beach, FL 33162
Hialeah
Councilwoman Melinda De La Vega
Viernes 19 de junio desde las 10 hs
2275 W 5th Way, Hialeah, FL 33010
Otras entregas fijas se concentran en:
|<b>Localidad</b>
|<b>Organización</b>
|<b>Día de atención</b>
|<b>Dirección</b>
Orlando
Mt. Sinai Missionary
Martes
5200 West South Street
Orlando
Salvation Army Orlando
Lunes a viernes
416 West Colonial Drive
Orlando
United Heart Church
Miércoles
3467 Parkway Center Ct
Winter Garden
CF Hope Center
Lunes a viernes
1010 S. Dillard St.
Kissimmee
The Rock Church
Miércoles, jueves y viernes
5515 W Irlo Bronson Hwy
Tampa
Metropolitan Ministries
Lunes a viernes
2301 N Tampa Street
Tampa
SVDP St. Peter Claver
Segundo y cuarto sábado
1203 N Nebraska Ave
Tampa
EPIC Tampa
Lunes a sábado
4703 N Florida Ave
Apopka
Patmos Chapel
Del primer al cuarto jueves
110 Athletes Row
Winter Garden
CF Hope Center
Lunes a viernes
1010 S. Dillard St.
Kissimmee
The Rock Church
Miércoles, jueves y viernes
5515 W Irlo Bronson Hwy
Jacksonville
DESC
Lunes, miércoles y viernes
215 North Ocean Street
Jacksonville
Sulzbacher Center
Lunes a domingo
611 East Adams Street
Jacksonville
Empowering Changes
Miércoles y sábados
507 N Washington St
Jacksonville
City Rescue Mission
Lunes a domingo
234 West State Street
Jacksonville
Clara White Mission
Martes, miércoles y jueves
613 W. Ashley Street
Jacksonville
In the Word International
Miércoles y viernes
925 Spearing Street
Jacksonville
Salvation Army Northeast Florida
Lunes a viernes
900 West Adams Street
Jacksonville
Synagogue Center
Primer sábado del mes
1408 W State Street
Jacksonville
Safe Future Foundation
Segundo sábado del mes
515 W 6th St.
Jacksonville
St. Marys Episcopal
Martes y jueves
1924 North Laura Street
Jacksonville
Mt. Olive Primitive
Segundo y cuarto jueves
1301 N Myrtle Ave
Jacksonville
Mt. Sinai Missionary
Tercer jueves
2036 Silver Street
Programas para menores y servicios de consulta
Las familias con menores de edad en el hogar pueden recurrir a la iniciativa Summer BreakSpot durante el tiempo de las vacaciones de verano en las escuelas. Este programa ofrece desayunos, almuerzos y cenas sin costo para niños y adolescentes hasta los 18 años.
Los puntos de entrega se sitúan en bibliotecas, parques y espacios de la comunidad. Para la identificación de un sitio cerca de la vivienda, los interesados pueden utilizar el buscador en la red o llamar a la línea 2-1-1 para recibir orientación.
Las entidades sugieren la comunicación con cada punto de servicio antes del traslado para la confirmación de la disponibilidad de los productos y de los requisitos de ingreso. Algunos centros requieren la solicitud de una cita con antelación o funcionan hasta el agotamiento de las existencias en las cajas.