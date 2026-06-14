Dónde entregan comida gratis en Florida en la semana del 15 al 19 de junio 2026

En Florida, los residentes tienen la posibilidad de acceder a distintos puntos de distribución de alimentos gratuitos. La red de ayuda, que incluye despensas, comedores y programas de asistencia, tiene distribuciones programadas para la semana del 15 al 19 de junio a cargo de All Faiths Food Bank, Second Harvest Food Bank of Central Florida y Farm Share.

Organizaciones y redes de distribución en Florida

All Faiths Food Bank concentra sus operaciones principalmente en los condados de Sarasota y DeSoto. La organización se asocia con centros comunitarios para llevar alimentos a familias con dificultades económicas.

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Por su parte, Second Harvest Food Bank of Central Florida cuenta con una red de más de 800 socios distribuidos en siete condados: Brevard, Lake, Marion, Orange, Osceola, Seminole y Volusia. Entre sus colaboradores se encuentran iglesias, refugios, escuelas y centros de atención para adultos mayores.

La misión de estas organizaciones es combatir el hambre y brindar esperanza a las comunidades. Durante el último año, Second Harvest distribuyó 82 millones de alimentos en la región. Su plan para el período 2024-2026 está enfocado en mejorar el acceso a los alimentos y promover la estabilidad de las familias.

A su vez, Farm Share se dedica a recuperar productos agrícolas para ayudar a los hogares de Florida. La organización opera mediante entregas directas y a través del envío de alimentos a agencias asociadas.

Comida gratis: cronograma en Florida del 15 al 19 de junio

La red de asistencia alimentaria en Florida ofrece distintas modalidades de apoyo. Los residentes pueden acceder a cajas de alimentos, distribución de productos frescos, comedores comunitarios y refugios con servicio de comidas. Algunos de estos programas operan bajo normas federales, como el Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (Tefap, por sus siglas en inglés).

All Faiths Food Bank, Second Harvest Food Bank of Central Florida y Farm Share son los encargados de distribuir comida en Florida Second Harvest Food Bank

Según los datos de Farm Share, las ubicaciones y horarios de los centros que prestarán servicio entre el lunes 15 y el viernes 19 de junio de 2026 son:

Localidad Organización Fecha y horario Dirección Miami The City of Miami Mayor Eileen Higgins Miércoles 17 de junio desde las 9 hs Little Haiti Cultural Complex, 212 NE 59th Terrace, Miami, FL 33137 North Miami Beach The City of North Miami Beach Mayor and Commission Jueves 18 de junio desde las 9 hs Uleta Park, 386 NE 169th St, North Miami Beach, FL 33162 Hialeah Councilwoman Melinda De La Vega Viernes 19 de junio desde las 10 hs 2275 W 5th Way, Hialeah, FL 33010

Otras entregas fijas se concentran en:

<b>Localidad</b> <b>Organización</b> <b>Día de atención</b> <b>Dirección</b> Orlando Mt. Sinai Missionary Martes 5200 West South Street Orlando Salvation Army Orlando Lunes a viernes 416 West Colonial Drive Orlando United Heart Church Miércoles 3467 Parkway Center Ct Winter Garden CF Hope Center Lunes a viernes 1010 S. Dillard St. Kissimmee The Rock Church Miércoles, jueves y viernes 5515 W Irlo Bronson Hwy Tampa Metropolitan Ministries Lunes a viernes 2301 N Tampa Street Tampa SVDP St. Peter Claver Segundo y cuarto sábado 1203 N Nebraska Ave Tampa EPIC Tampa Lunes a sábado 4703 N Florida Ave Apopka Patmos Chapel Del primer al cuarto jueves 110 Athletes Row Winter Garden CF Hope Center Lunes a viernes 1010 S. Dillard St. Kissimmee The Rock Church Miércoles, jueves y viernes 5515 W Irlo Bronson Hwy Jacksonville DESC Lunes, miércoles y viernes 215 North Ocean Street Jacksonville Sulzbacher Center Lunes a domingo 611 East Adams Street Jacksonville Empowering Changes Miércoles y sábados 507 N Washington St Jacksonville City Rescue Mission Lunes a domingo 234 West State Street Jacksonville Clara White Mission Martes, miércoles y jueves 613 W. Ashley Street Jacksonville In the Word International Miércoles y viernes 925 Spearing Street Jacksonville Salvation Army Northeast Florida Lunes a viernes 900 West Adams Street Jacksonville Synagogue Center Primer sábado del mes 1408 W State Street Jacksonville Safe Future Foundation Segundo sábado del mes 515 W 6th St. Jacksonville St. Marys Episcopal Martes y jueves 1924 North Laura Street Jacksonville Mt. Olive Primitive Segundo y cuarto jueves 1301 N Myrtle Ave Jacksonville Mt. Sinai Missionary Tercer jueves 2036 Silver Street

Programas para menores y servicios de consulta

Las familias con menores de edad en el hogar pueden recurrir a la iniciativa Summer BreakSpot durante el tiempo de las vacaciones de verano en las escuelas. Este programa ofrece desayunos, almuerzos y cenas sin costo para niños y adolescentes hasta los 18 años.

Las jornadas, lugares y horarios en los que se entregará comida gratis en Florida Magnific

Los puntos de entrega se sitúan en bibliotecas, parques y espacios de la comunidad. Para la identificación de un sitio cerca de la vivienda, los interesados pueden utilizar el buscador en la red o llamar a la línea 2-1-1 para recibir orientación.

Las entidades sugieren la comunicación con cada punto de servicio antes del traslado para la confirmación de la disponibilidad de los productos y de los requisitos de ingreso. Algunos centros requieren la solicitud de una cita con antelación o funcionan hasta el agotamiento de las existencias en las cajas.