Cuáles son todos los partidos de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol: calendario y posibles cruces en cuartos

Venezuela arrancó con fuerza el Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés) y lidera el Grupo D en Miami después de dos victorias consecutivas ante Países Bajos e Israel, según las tablas y resultados oficiales del World Baseball Classic que publica MLB. De acuerdo con el calendario del torneo, la Vinotinto todavía debe enfrentar a Nicaragua y a República Dominicana en la fase de grupos y, si termina entre los dos primeros, se cruzará en cuartos de final con rivales del Grupo C, donde Japón asoma como principal favorito.

Todos los partidos de Venezuela en WBC

Venezuela integra el Grupo D del World Baseball Classic junto con República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua, con sede en loanDepot park, en Miami.

El venezolano Luis Arraez enciende las gradas con un batazo en el loanDepot park de Miami

La Vinotinto enfrenta la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026, con dos juegos ya disputados y dos por jugarse, todos en horario del Este de Estados Unidos (ET):

Viernes 6 de marzo: Venezuela 6-2 Países Bajos , en Miami (loanDepot park).

, en Miami (loanDepot park). Sábado 7 de marzo: Venezuela 11-2 Israel , en Miami (loanDepot park).

, en Miami (loanDepot park). Lunes 9 de marzo: Venezuela vs. Nicaragua , 19:00 ET, en Miami (loanDepot park).

, 19:00 ET, en Miami (loanDepot park). Miércoles 11 de marzo: República Dominicana vs. Venezuela, 20:00 ET, en Miami (loanDepot park).

Cómo ver los partidos de Venezuela del World Baseball Classic 2026 en EE.UU.

La transmisión de estos encuentros en Estados Unidos corre por cuenta de FOX Sports, de acuerdo con la guía de “Full schedule, how to watch 2026 World Baseball Classic” que difundió MLB.

Clásico Mundial de Béisbol 2026

Los juegos de la fase de grupos del WBC, incluido el Grupo D de Venezuela en Miami, se reparten entre FOX, FS1 y FS2, con partidos disponibles también en FOX Deportes y en plataformas como la FOX Sports App y Tubi.

Posibles cruces de Venezuela en cuartos de final del WBC

El formato del Clásico Mundial de Béisbol 2026, explicado por MLB , establece que los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a los cuartos de final y se cruzan con otro grupo en llaves 1° vs. 2°.

, establece que los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a los cuartos de final y se cruzan con otro grupo en llaves 1° vs. 2°. En el caso de Venezuela, que integra el Grupo D de Miami, sus posibles rivales en cuartos salen del Grupo C, con sede en Tokio, donde Japón aparece como candidato principal, de acuerdo con el análisis de favoritos del World Baseball Classic que hace ESPN.

Fanáticos de Venezuela alientan a la selección durante el juego contra Holanda en el Clásico Mundial de béisbol, el viernes 6 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier) Marta Lavandier - AP

Según el emparejamiento que detalla MLB y el cuadro oficial del torneo que muestra el sector de “bracket” del World Baseball Classic, la lógica de cruces para Venezuela es la siguiente:

Si Venezuela termina 1.ª del Grupo D : se cruzará en cuartos de final con el 2.º del Grupo C , en un partido programado en Miami.

: se cruzará en cuartos de final con el , en un partido programado en Miami. Si Venezuela termina 2.ª del Grupo D: su rival de cuartos será el 1.º del Grupo C, donde Japón parte como gran favorito a quedarse con el primer lugar, según los power rankings del WBC que elabora ESPN.

En ambos escenarios, el Clásico Mundial de Béisbol 2026 proyecta un cruce de alta exigencia para Venezuela en el World Baseball Classic: si domina el Grupo D, podría enfrentar a un segundo de nivel (que salga detrás de Japón en el Grupo C); si clasifica como escolta, lo esperaría el campeón de esa zona, con los japoneses al frente de la lista de candidatos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.