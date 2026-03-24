Fue a ver la final del WBC en Miami y quedó impresionado con los venezolanos: “Cambiaron mi visión”

Venezuela se consagró en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés) tras vencer a Estados Unidos. El evento unió a la comunidad venezolana, que celebró con euforia en Miami, algo que impresionó a diferentes canales de YouTube como Lapp Bros.

“Fiestas de baile”: así fue la celebración de los venezolanos en Miami

La cuenta deportiva de EE.UU. analizó a la fanaticada venezolana a través de uno de sus videos en YouTube. Allí, remarcaron cómo el loanDepot Park se convirtió en un “rugido gigante y ensordecedor” tras la victoria de la Vinotinto frente a Estados Unidos.

“Puede que Venezuela fuera el país visitante, pero el ambiente latino que se respiraba en Miami hizo que los nuevos campeones se sintieran como en casa”, analizó Isaac, uno de los integrantes de Lapp Bros.

Isaac destacó que los fanáticos no solo miraban el juego, sino que “llevaban a su país a cuestas” a tal punto que realizaban paradas o desfiles constantes por los pasillos del estadio, sobre todo tras jugadas importantes.

“Un pequeño grupo de percusionistas atrajo a la multitud y no tardó mucho en que la gente formara un círculo de baile con varios participantes entusiastas”, dijo.

Isaac señaló que nunca había escuchado una fanaticada tan ruidosa como la venezolana Lynne Sladky - AP

Un elemento que destacó de la afición caribeña ocurrió durante el juego entre Venezuela e Italia. Tras el triunfo de la Vinotinto, el estadounidense señaló que nunca había escuchado “una fanaticada tan ruidosa” en su vida.

Reflexión sobre la final del WBC 2026 en Miami

Tras ver varios partidos del WBC, calificó el evento como la “versión más pura” del béisbol porque le recordó el origen de su fanatismo por el deporte.

“El Clásico Mundial de Béisbol podría haber arruinado el béisbol para mí. No porque fuera malo, sino por haber sido demasiado bueno”, aseguró.

El torneo le recordó al estadounidense que el béisbol no se trata solo de estadísticas o resultados, sino de un sentimiento. Por tanto, instó a sus seguidores a vivir esa experiencia al menos una vez en su vida.

Para Lapp Bros, el Clásico Mundial de Béisbol les recordó las bases del deporte Ariana Cubillos - AP

“El WBC me recuerda que lo que debería buscar no son solo los resultados, sino una sensación: ese momento cuando oyes el crujido del bate, cuando ves una pelota volar 400 pies hacia el cielo, cuando las voces de todo el estadio se unen en celebración”, dijo.

Luego agregó: “Tal vez la dura verdad es que no tienes esa sensación todo el tiempo, tal vez no se supone que la tengas. Sin embargo, momentos como el Clásico Mundial de Béisbol existen para recordarte por qué importan los momentos más tranquilos”.

Cómo fue la celebración de los venezolanos tras ganar el WBC

Minutos después de terminar el 9.° inning en Miami, un grupo de personas con motos se lanzó a las calles con banderas en las avenidas principales de Caracas, la capital del país caribeño.

En Miami, La Pequeña Habana congregó a los venezolanos que con banderas bailaban al grito de “¡Venezuela campeón!”.