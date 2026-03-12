Cuándo juega Venezuela: su rival en cuartos del Clásico Mundial de Béisbol y posibles cruces hasta la final en Miami

Venezuela avanzó a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés) en el segundo lugar del Grupo D y tendrá un desafío mayúsculo en su estreno en la fase de eliminación directa. Japón, el campeón defensor. La Vinotinto se aseguró un lugar en el cuadro que se define íntegramente en Miami.​

Cuándo es el partido de Venezuela en cuartos de final

De acuerdo con el calendario oficial, Venezuela se enfrentará a Japón el sábado 14 de marzo, a las 9.00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos), en el loanDepot Park de Miami.

Ronald Acuña Jr., estelar de Venezuela en el WBC que busca hacer historia frente a Japón Marta Lavandier� - AP�

En cuanto a la transmisión por TV, el juego se verá en Estados Unidos a través de FOX , en la franja estelar del sábado.

, en la franja estelar del sábado. Como consignó Fox Sports, ese día la programación de cuartos se completa con Puerto Rico vs. Italia a las 3.00 p.m. ET en Houston, por FS1.

Cómo llega Venezuela y qué significa el cruce con Japón

Según el repaso de grupos de MLB, Venezuela cerró el Grupo D con tres victorias (ante Países Bajos, Israel y Nicaragua) y una derrota ajustada frente a República Dominicana, resultado que la dejó como D2 pero con buenas sensaciones sobre el rendimiento colectivo.

De acuerdo con ESPN, el equipo de Omar López llega al cruce con Japón tras cuatro juegos seguidos en Miami, lo que reduce al mínimo la carga de viajes en la previa del duelo de cuartos.

El venezolano Luis Arraez enciende las gradas con un batazo en el loanDepot park de Miami

Del otro lado, Japón dominó el Grupo C con marca perfecta de 4-0 y se aseguró el primer puesto de la zona. El detalle del camino nipón, según la previa de cuartos de MLB, incluye un 13-0 sobre Chinese Taipei en el debut, un 8-6 sobre Corea, un 4-3 ante Australia y un 9-0 frente a Czechia, lo que combina partidos de paliza con triunfos cerrados.

Para Venezuela, el cruce supone enfrentar por primera vez a Japón en la historia del World Baseball Classic, de acuerdo con el análisis de enfrentamientos que hace MLB.

Shohei Ohtani (de espaldas) celebra con sus compañeros de Japón luego de batear un jonrón en el Clásico Mundial de béisbol, el viernes 6 de marzo de 2026, en Tokio. (AP Foto/Eugene Hoshiko) Eugene Hoshiko - AP

La Vinotinto llega con una ofensiva que ya mostró profundidad en la fase de grupos y un cuerpo de lanzadores que cumplió en tres victorias.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.