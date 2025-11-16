Cuánto cuesta un termo Stanley en Walmart de Orlando vs. Argentina: “El regalo ideal”

El termo Stanley se volvió en un ícono de calidad en Argentina. Sin embargo, su alta popularidad, sumada a los costos de importación, hace que los precios de este producto pueden ser muy altos. En los Walmart de Estados Unidos, como es el caso de uno ubicado en Orlando, Florida, pueden encontrarse por un valor mucho más bajo. Por lo tanto, se convierten en un regalo ideal en caso de viajar a ese país.

Cuánto cuestan los termos Stanley en los Walmart de Orlando

Los termos de la marca Stanley que se venden a tan solo 25 dólares en un Walmart de la ciudad de Orlando.

de la ciudad de Orlando. Así lo mostró Gerónimo Cabrera, un argentino radicado en Miami que es conocido en Instagram como “@elchicodelasmanos”.

Según contó en un video publicado en esa red social, un amigo suyo compró ocho de estos productos para hacerles regalos a sus amigos.

Los termos Stanley a tan solo US$25 en Orlando

Es que los valores de estos termos de acero inoxidable de Stanley son mucho más elevados en Argentino, si se hace la conversión de pesos a dólares.

Sin ir más lejos, un modelo de color verde y con capacidad para un litro de agua, se vende en Mercado Libre por $83.999, equivalentes a aproximadamente US$58,5, según mostraron en el clip viral.

En tanto, los US$25 que este mismo producto cuesta en el Walmart de Orlando equivalen a unos $35.074,5. Esto representa un ahorro de $48.924, es decir, una rebaja de aproximadamente el 58%.

El nuevo producto estrella de Stanley: el vaso que le permitió ganar millones de dólares

Si bien los termos de Stanley son muy reconocidos, hay un producto que significó un punto de inflexión en la empresa: se trata del vaso Quencher.

Este artículo se convirtió en uno de los favoritos del público, al punto de agotarse cada vez que se lanza una nueva versión, tanto en tiendas físicas como en línea.

Los vasos térmicos de Quencher de Stanley son furor entre el público Stanley

De acuerdo con CNBC, este modelo resultó clave para Stanley, ya que impulsó los ingresos de la compañía de US$73 millones en 2019 a US$750 millones en 2023. Su precio habitual oscila entre los US$35 y los US$60, según la versión.

La imitación del vaso de Stanley de Walmart que es US$30 más barata

Por su parte, Walmart decidió competir con un producto similar, disponible a un precio mucho más accesible, pensado para cuidar no solo la salud sino también el bolsillo de los consumidores.

Se trata del vaso Ozark Trail, la alternativa económica con un valor que oscila entre los US$10 y los US$15.

En su sitio web, la cadena resalta que este modelo está pensado para facilitar la hidratación durante toda la jornada, ya que su capacidad de 40 onzas (1,2 litros) permite reducir la cantidad de recargas.

Está fabricado con acero inoxidable de calidad alimentaria y su versión más reciente garantiza que el contenido conserve la temperatura ideal, ya sea caliente o fría, durante más tiempo.

ALDI lanzó la segunda versión de la réplica del vaso Stanley Cup

Tanto por su tamaño y funcionalidad como por su diseño, el Ozark Trail comparte varias características con el Quencher de Stanley.

Aldi no lanzó nuevamente su copia viral del vaso Stanley por menos de US$10

La cadena de supermercados Aldi, reconocida por ofrecer imitaciones de gran calidad de productos de marcas célebres, volvió a lanzar su versión viral del vaso Stanley, disponible por tan solo US$10. En la primera oportunidad, se agotó en poco tiempo, por lo que decidieron hacer una segunda tirada.

Según detalló All Recipes, Aldo puso nuevamente en venta su popular Adventuridge Thirst Crusher de 40 onzas (1,2 litros) a un precio de US$9,99.