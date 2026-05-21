Elecciones en Texas: John Cornyn, el republicano con casi 25 años como senador que le dio la espalda a Trump en 2021

El 26 de mayo, el actual senador John Cornyn se enfrenta al fiscal general Ken Paxton para mantener su puesto en el Senado en representación de Texas. El primero cuenta con más de 80 proyectos convertidos en ley y ha tenido una relación compleja con el presidente Donald Trump.

Quién es John Cornyn, el actual senador que busca su reelección el próximo 26 de mayo

Cornyn nació el 2 de febrero de 1952 en Houston, Texas. Es hijo de un expiloto de la Fuerza Aérea que combatió en la Segunda Guerra Mundial y que luego fue dentista militar, según consignó su biografía oficial.

John Cornyn es hijo de un piloto que combatió durante la Segunda Guerra Mundial Instagram/@johncornyn

En 1973, obtuvo su licenciatura en Periodismo en la Universidad Trinity, donde contó con la oportunidad de trabajar para el periódico universitario The Trinitonian.

Cinco años después, consiguió su Doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de St. Mary y en 1995, culminó la Maestría en Leyes por la Universidad de Virginia.

El inicio de la carrera política de Cornyn

Antes de llegar al Senado federal, Cornyn construyó una carrera sólida en el sistema legal de Texas. Desde 1984 hasta 1990, fue juez en el condado de Bexar.

John Cornyn representa a Texas en el Senado de su país desde 2002 cornyn.senate.gov

En 1990, fue magistrado de la Corte Suprema de Texas y fue reelegido en 1996. Un año después de su reelección, se presentó como candidato a fiscal general de Texas. Al triunfar en los comicios, se convirtió en el primer republicano en ocuparlo desde el período de la Reconstrucción.

El 5 de noviembre de 2002, Cornyn fue elegido como senador con más del 55% de los votos emitidos, y luego fue reelegido en 2008, 2014 y 2020. Para 2013 y 2019, ocupó el segundo cargo de mayor rango dentro de la Conferencia Republicana del Senado, donde fue el principal responsable de asegurar los votos para la agenda de su partido.

Leyes y logros legislativos durante su gestión

De acuerdo con su sitio web oficial, el republicano cuenta con más de 80 proyectos que han sido firmadas como ley. Entre las más significativas se encuentran:

Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC/USMCA): actuó como el principal contador de votos para aprobar este acuerdo comercial.

actuó como el para aprobar este acuerdo comercial. Laken Riley Act: autorizó una provisión clave en esta ley para asegurar la detención de inmigrantes ilegales violentos .

autorizó una provisión clave en esta ley para asegurar la . Energía: lideró los esfuerzos para eliminar la prohibición de exportación de petróleo crudo.

El republicano cuenta con más de 80 proyectos que han sido firmadas como ley desde que está en el Senado Annie Mulligan - FR172050 AP

Además de estas leyes, Cornyn ha copatrocinado otras medidas como la Ley de Conciencia sobre el Antisemitismo y la Ley de Protección de Sobrevivientes del Aborto Nacidos Vivos.

Propuestas actuales de campaña y su relación con Donald Trump

En marzo del año pasado, Cornyn anunció su intención de buscar la reelección al Senado en Estados Unidos. Para este nuevo ciclo electoral, presenta una plataforma centrada en la agenda de “Estados Unidos Primero” (America First, en inglés) con las siguientes propuestas:

Seguridad fronteriza e inmigración : prevé impulsar la Laken Riley Act, que incluye la detención de “inmigrantes violentos” , y el bloqueo de los fondos federales a las ciudades santuario .

: prevé impulsar la Laken Riley Act, que incluye la detención de , y el . Economía: se compromete a reducir el gasto gubernamental y a renovar la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos.

John Cornyn prevé abolir los fondos federales a las ciudades santuario Stephanie Scarbrough - AP

“Con profundas raíces en Texas y un historial probado de lucha por nuestro estado, John Cornyn prevé dar prioridad a los texanos, porque este es su hogar y siempre lo será“, destaca el sitio web de su campaña.

Para estos comicios no va a contar con el apoyo de Donald Trump. El pasado 19 de mayo, el presidente estadounidense anunció su respaldo a su contrincante, Ken Paxton, actual fiscal general de Texas.

“El muy respetado fiscal general de Texas, Ken Paxton, un patriota que defiende ‘Estados Unidos primero’ y alguien que siempre me ha sido leal a mí y a nuestro increíble movimiento MAGA, se postula para el Senado en Estados Unidos, para representar un lugar que amo y gané tres veces", escribió en su cuenta de Truth Social sobre el candidato republicano.

Tras conocer la decisión del presidente, Cornyn subrayó que ha votado por Trump “más del 99% de las veces” y que trabajó con él durante sus dos mandatos.

En las elecciones de 2020, Cornyn aceptó el triunfo de Joe Biden y en 2023, afirmó que el tiempo de Donald Trump “ya había pasado” Instagram/@johncornyn

No obstante, en 2020 Cornyn comparó su relación con Trump con “las mujeres que se casan pensando que el esposo va a cambiar y eso no termina bien” y en 2021, mostró su rechazo al asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero de ese año.

Cornyn rechazó el asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero X/@JohnCornyn

“El ataque contra el Capitolio fue horrible e indignante. Quienes planificaron y participaron en la violencia de ese día deben ser procesados ​​con todo el peso de la ley. Coincido con la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi: se requiere una investigación similar a la del 11-S para evitar que esto vuelva a suceder", dijo desde su cuenta de X.

En contexto, Pelosi, demócrata de larga trayectoria, era presidenta de la Cámara de Representantes.

En varias oportunidades, Trump ha calificado a Cornyn como “RINO” (Republicano solo por nombre, en español) y lo ha comparado con el exsenador Mitt Romney por ser “perjudiciales” para el Partido Republicano.

“¿Quién es peor senador, John ‘El Estirado’ Cornyn de Texas, o Mitt ‘El Perdedor’ Romney de Massachusetts (Utah)?”, escribió Trump en redes sociales en 2023. “Ambos son débiles, ineficaces y muy perjudiciales para el Partido Republicano y nuestra nación. Incluso con una oposición moderadamente hábil, perderán las próximas elecciones”.