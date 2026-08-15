Deportado a Colombia: usó el nombre y Seguro Social de un ciudadano para sacar licencia y pasaporte en Florida

Un tribunal federal condenó a un migrante colombiano por usurpar la identidad de un estadounidense durante más de dos décadas en Florida. El extranjero utilizó esos datos personales para tramitar documentos oficiales y hacerse pasar por ciudadano norteamericano ante distintas agencias gubernamentales.

Así usó una identidad robada para obtener licencia y pasaporte de EE.UU.

El colombiano Carlos Felipe Jaramillo Grajales, de 55 años, residía en la ciudad de Jacksonville con una falsa identidad. El hombre obtuvo de manera ilegal el nombre, la fecha de nacimiento y el número de Seguro Social de un ciudadano estadounidense.

El colombiano votó durante varios años con la identidad falsa en Florida Facebook/ Diplomatic Security Service

Según un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), Jaramillo Grajales utilizó estos datos personales en marzo de 2003 para tramitar una licencia de conducir del Estado del Sol. El estafador renovó este documento ante las oficinas de tránsito estatales, con un último registro en febrero de 2024.

En abril de 2003, el extranjero presentó una solicitud para obtener un pasaporte de Estados Unidos. El solicitante entregó un certificado de nacimiento de Puerto Rico que pertenecía a la víctima junto con su licencia estatal.

La oficina federal emitió el pasaporte en mayo de 2003 gracias a esta documentación de origen ilícito, pero auténtica. Posteriormente, el individuo renovó este documento de viaje en febrero de 2013 y en marzo de 2023.

La maniobra también benefició a la cónyuge de Jaramillo Grajales, quien ingresó al país con una visa de turista en septiembre de 2003. La pareja contrajo matrimonio y la mujer obtuvo la ciudadanía en agosto de 2017 con base en el supuesto estatus de su esposo.

La pareja se divorció en enero de 2020, pero ideó otro plan cuatro años después. Jaramillo Grajales viajó a Colombia en mayo de 2024 y su exesposa presentó una solicitud de visa K-1 para Jaramillo Grajales bajo su identidad real en junio de ese año.

El extranjero regresó con su identidad real y se casó de nuevo con su exesposa en junio de 2025. Luego, el hombre solicitó la residencia permanente con base en este segundo enlace.

Fraude electoral en Florida: se registró como ciudadano de EE.UU. y votó en varias elecciones

El fraude del ciudadano colombiano incluyó también la vulneración de los sistemas electorales de Florida. Jaramillo Grajales presentó una solicitud de registro de votante en el condado de Duval en diciembre de 2010.

El colombiano votó en las elecciones durante varios años con su identidad falsa en Florida Freepik

De acuerdo con el DOJ, en este formulario oficial, el extranjero afirmó que poseía la ciudadanía estadounidense y que había nacido en Puerto Rico. La junta electoral local aprobó la solicitud y habilitó al solicitante para ejercer el derecho al voto.

De esta manera, el ciudadano colombiano participó ilegalmente en múltiples procesos electorales durante varios años. Por ejemplo, depositó un sufragio en la elección presidencial que ocurrió el 3 de noviembre de 2020.

Tres años de prisión y deportación a Colombia: la sentencia federal contra Jaramillo Grajales

El juez federal Harvey Schlesinger dictó una sentencia de tres años de prisión contra el acusado. La fiscalía imputó cargos por declaraciones falsas en una solicitud de pasaporte, robo de identidad agravado, afirmar falsamente que tenía asignado un número de Seguro Social y afirmar falsamente ser ciudadano estadounidense para votar.

El programa de apoyo de Curacao para migrantes deportados

El tribunal federal también emitió una orden judicial de deportación directa para expulsar al delincuente hacia Colombia. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y el Servicio de Seguridad Diplomática coordinaron la investigación de este fraude de identidad.