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DeSantis lo confirmó: se actualiza el DMV y cambian las reglas para conductores este 1° de octubre en Florida

La SB 488 eleva de US$500 a US$2000 el daño que obliga a reportar un choque y amplía el uso del correo electrónico en el Departamento de Vehículos Motorizados

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Ron DeSantis sancionó el pasado 21 de abril la nueva legislación de transporte en Florida
Ron DeSantis sancionó el pasado 21 de abril la nueva legislación de transporte en FloridaFotomontaje realizado con IA // Foto: X de DeSantis

Este 1° de octubre de 2026 entra en vigor en Florida un paquete de medidas para conductores. La reforma modifica normas del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (Flhsmv, por sus siglas en inglés) e incluye cómo el estado comunica suspensiones y cancelaciones de licencia.

Qué se sabe de las nuevas reglas para conductores en Florida

  • Según la SB 488, el Flhsmv podrá enviar por correo electrónico avisos de cancelación, suspensión, revocación o descalificación de la licencia, si el conductor lo autoriza.
  • La notificación electrónica se considerará completada 20 días después del envío, o 15 días en los casos del capítulo 324 y las secciones 627.732 a 627.734 de la normativa.
  • No abrir el correo no suspende la fecha en que la sanción entra en vigor.
  • La SB 490, por su parte, exime de divulgación pública los correos que recolecte el departamento, según el Senado de Florida.
El Flhsmv podrá enviar por correo electrónico avisos de cancelación
El Flhsmv podrá enviar por correo electrónico avisos de cancelaciónImagen generada con inteligencia artificial

En qué consiste el nuevo límite de daños para reportar accidentes

  • El monto mínimo de daños que obliga a informar un choque a la policía sube de US$500 a US$2000.
  • Los choques con heridos o muertos se deben reportar de inmediato.
  • No reportar un accidente cuando la ley lo exige sigue siendo una infracción de tránsito no criminal.
Los choques con heridos o muertos se deben reportar de inmediato
Los choques con heridos o muertos se deben reportar de inmediatoShutterstock - Shutterstock

Marcos para placas y licencias de conducir en Florida

  • Los marcos o bordes decorativos quedan permitidos si no tapan el número de la placa ni la calcomanía de registro, de acuerdo con el Senado de Florida.
  • Ocultar esos elementos a sabiendas continúa como delito menor de segundo grado.
  • Los veteranos con discapacidad permanente conservarán su designación alfanumérica de la placa “DV” al reexpedirla, renovarla o transferirla.
Los marcos o bordes decorativos quedan permitidos en Florida si no tapan el número de la placa
Los marcos o bordes decorativos quedan permitidos en Florida si no tapan el número de la placaImagen ilustrativa generada con IA

Cómo se aplican los cambios para conductores en Florida

  • En caso de que la persona quiera recibir avisos por correo, se debe autorizar. Sin eso, el Flhsmv no puede usar ese medio.
  • Con respecto a los daños por un choque, aquellos menores a US$2000 no se reportan de inmediato. Si hay heridos o muertos, sí se debe hacerlo.
  • La ley no aclara qué pasa con reclamos de seguro o por lesiones si un accidente no se reporta. Conviene documentarlo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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