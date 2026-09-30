1
DeSantis lo confirmó: se actualiza el DMV y cambian las reglas para conductores este 1° de octubre en Florida
La SB 488 eleva de US$500 a US$2000 el daño que obliga a reportar un choque y amplía el uso del correo electrónico en el Departamento de Vehículos Motorizados
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
Este 1° de octubre de 2026 entra en vigor en Florida un paquete de medidas para conductores. La reforma modifica normas del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (Flhsmv, por sus siglas en inglés) e incluye cómo el estado comunica suspensiones y cancelaciones de licencia.
Qué se sabe de las nuevas reglas para conductores en Florida
- Según la SB 488, el Flhsmv podrá enviar por correo electrónico avisos de cancelación, suspensión, revocación o descalificación de la licencia, si el conductor lo autoriza.
- La notificación electrónica se considerará completada 20 días después del envío, o 15 días en los casos del capítulo 324 y las secciones 627.732 a 627.734 de la normativa.
- No abrir el correo no suspende la fecha en que la sanción entra en vigor.
- La SB 490, por su parte, exime de divulgación pública los correos que recolecte el departamento, según el Senado de Florida.
En qué consiste el nuevo límite de daños para reportar accidentes
- El monto mínimo de daños que obliga a informar un choque a la policía sube de US$500 a US$2000.
- Los choques con heridos o muertos se deben reportar de inmediato.
- No reportar un accidente cuando la ley lo exige sigue siendo una infracción de tránsito no criminal.
Marcos para placas y licencias de conducir en Florida
- Los marcos o bordes decorativos quedan permitidos si no tapan el número de la placa ni la calcomanía de registro, de acuerdo con el Senado de Florida.
- Ocultar esos elementos a sabiendas continúa como delito menor de segundo grado.
- Los veteranos con discapacidad permanente conservarán su designación alfanumérica de la placa “DV” al reexpedirla, renovarla o transferirla.
Cómo se aplican los cambios para conductores en Florida
- En caso de que la persona quiera recibir avisos por correo, se debe autorizar. Sin eso, el Flhsmv no puede usar ese medio.
- Con respecto a los daños por un choque, aquellos menores a US$2000 no se reportan de inmediato. Si hay heridos o muertos, sí se debe hacerlo.
- La ley no aclara qué pasa con reclamos de seguro o por lesiones si un accidente no se reporta. Conviene documentarlo.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Más leídas
- 2
En fotos: del impactante look de Dakota Johnson a la elegancia de Anya Taylor-Joy en la Semana de la Moda de París
- 3
La grave denuncia contra el músico Joaquín Levinton, que desmintió todos los cargos
- 4
Condenaron a 12 años de prisión a un profesor de música por abusos sexuales y producción de material de abuso infantil