Una máquina perforadora se desplomó sobre tres vehículos en Miami: cuatro personas resultaron heridas

MIAMI.- Una máquina perforadora se desplomó este lunes por la mañana en una obra que se lleva a cabo en el área de Brickell, en Miami, y afectó a un contenedor y tres vehículos. El accidente dejó cuatro personas con heridas, provocó un incendio y obligó a que se despliegue un amplio operativo de emergencia.

Al momento del accidente, dos trabajadores de 29 y 27 años se encontraban adentro del contenedor de obra. La maquinaria cayó encima y los dejó atrapados. Por ese motivo, mientras una dotación de bomberos combatía las llamas, otro equipo debió cortar la estructura para poder liberarlos.

También resultó herido el operador de la perforadora, de 47 años, quien saltó de la cabina al advertir que la máquina comenzaba a volcarse. La cuarta persona asistida fue, como informó Telemundo 51, la conductora de un BMW blanco que circulaba por Brickell Bay Drive. El brazo mecánico cayó sobre la parte delantera del vehículo y la mujer consiguió escapar por atrás del mismo, antes de que se prendiera fuego.

Una máquina perforadora se desplomó en Miami y cuatro personas resultaron heridas

Los cuatro heridos fueron trasladados a centros de salud con lesiones menores. Horas después, el Mercy Hospital confirmó que la conductora había recibido el alta.

En el video del accidente que circula en redes sociales se puede observar que el brazo de la máquina quedó extendido sobre la calle y uno de los vehículos quedó completamente aplastado debajo de la estructura. En la grabación, se puede ver a otro de los vehículos afectados en llamas.

La perforadora se desplomó en el lugar en que está proyectado que estará la futura sede de Citadel, compañía fundada por Ken Griffin.

Cuatro personas resultaron heridas por la caída de una máquina que se estaba utilizando en una construcción

A través de un comunicado, la empresa desarrolladora de la obra, Related Companies, agradeció la intervención de los servicios de emergencia y aseguró que trabaja junto con las autoridades de la ciudad para investigar lo ocurrido.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos abrió una investigación para determinar las causas del accidente. Erika B. Ruthman, directora regional adjunta del organismo, explicó que el proceso puede extenderse durante seis meses y que no se brindarán más detalles mientras permanezca en curso.

Otro accidente reciente en Miami

Poco más de una semana atrás, Miami había sido escenario de otro grave accidente. Un Boeing 767-300 de carga que operaba para Amazon Prime Air se salió de la pista al aterrizar en el aeropuerto internacional de la ciudad y chocó contra varios vehículos, según informó LA NACION. Al menos cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas, tres de ellas de gravedad.

Un avión de carga de Prime Air se despistó en el Aeropuerto Internacional de Miami CHANDAN KHANNA - AFP

El vuelo 7598 había partido de San Juan, Puerto Rico. Más de 60 unidades de rescate y unos 200 efectivos acudieron al lugar, donde encontraron personas atrapadas en los vehículos embestidos y a los dos pilotos dentro de la aeronave. Los bomberos también debieron controlar un incendio y una fuga de combustible.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte abrió una investigación sobre el siniestro. Entre los factores bajo análisis se encuentran el punto en el que el avión tocó tierra, su velocidad y capacidad de frenado, las condiciones meteorológicas y el estado mecánico. El accidente causó además la cancelación de más de 160 vuelos y demoras en casi 325.